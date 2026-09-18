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Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Η οικονομική εικόνα του 2025 και η ρότα της υποπαραχώρησης
Ναυτιλία
08:33 - 18 Σεπ 2026

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Η οικονομική εικόνα του 2025 και η ρότα της υποπαραχώρησης

Γιώργος Αλεξάκης
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Στα "σκαριά" βρίσκεται ο διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα Ελευσίνας, την ώρα που ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) εμφανίζει βελτιωμένη τελική κερδοφορία και ισχυρή ταμειακή θέση, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών το 2025.  

Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση του λιμένα βρίσκεται ακόμη σε προπαρασκευαστική φάση. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το Υπερταμείο και η Πολιτεία επεξεργάζονται τα τεύχη του διαγωνισμού, στα οποία θα αποτυπωθούν το αντικείμενο της υποπαραχώρησης, οι όροι συμμετοχής και οι επενδυτικές δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η περιοχή της Βλύχας, σε έκταση περίπου 800 στρεμμάτων, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη διασύνδεσή της με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μέσω οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών. Το Υπερταμείο έχει ήδη προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιλογή συμβούλων με αντικείμενο την υποπαραχώρηση εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΕ ενέκρινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 τις οικονομικές καταστάσεις της 24ης εταιρικής χρήσης, η οποία αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Υποχώρηση του κύκλου εργασιών

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,283 εκατ. ευρώ, έναντι 4,456 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση περίπου 4%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στα συνολικά έσοδα, τα οποία, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, διαμορφώθηκαν σε 4,34 εκατ. ευρώ από 5,25 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης περιορίστηκαν σε 2,545 εκατ. ευρώ, έναντι 2,737 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τη μείωση των εσόδων, ωστόσο, η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων παρουσίασε βελτίωση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 197,1 χιλ. ευρώ, έναντι 122,9 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, στα 74,1 χιλ. ευρώ, όμως η εικόνα ενισχύθηκε από τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 271,2 χιλ. ευρώ.Σε επίπεδο EBITDA, ο ΟΛΕ πέρασε σε θετικό αποτέλεσμα, καταγράφοντας 12,7 χιλ. ευρώ, έναντι αρνητικού EBITDA 31,9 χιλ. ευρώ το 2024.

Ισχυρή ρευστότητα χωρίς τραπεζικό δανεισμό

Σημαντικό πλεονέκτημα του ισολογισμού παραμένει η υψηλή ρευστότητα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 8,12 εκατ. ευρώ, έναντι 8,69 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 6,63 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 9,21 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και δεν εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις. Η ταμειακή εικόνα, πάντως, παρουσίασε επιδείνωση σε ετήσια βάση. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές κατά 757,7 χιλ. ευρώ, έναντι θετικών 1,81 εκατ. ευρώ το 2024. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 565,6 χιλ. ευρώ στη διάρκεια της χρήσης.

Παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές

Στο επιχειρησιακό πεδίο, κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκαν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς και έργα συντήρησης και αναβάθμισης βασικών λιμενικών υποδομών. Οι εργασίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη Βλύχα Ελευσίνας, τη Νέα Πέραμο και την Πάχη Μεγάρων.

Παράλληλα, η διοίκηση επισημαίνει σειρά προβλημάτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία του Οργανισμού. Στις βασικότερες αδυναμίες περιλαμβάνονται η υποστελέχωση, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η ανεπάρκεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διακίνηση, φορτοεκφόρτωση και διαχείριση εμπορευμάτων.

Σε εκκρεμότητα 23 ναυάγια

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να έχει και το ζήτημα των ναυαγίων στον κόλπο της Ελευσίνας. Στο τέλος του 2025 παρέμενε σε εκκρεμότητα η διαχείριση 23 ναυαγίων και 11 επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων, παρά τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΕ θα κινηθούν σε σταθερά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η προετοιμασία της υποπαραχώρησης δημιουργεί νέα δεδομένα για τον λιμένα Ελευσίνας και τη μελλοντική του λειτουργία, με τη Βλύχα να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την ενίσχυση του εμπορευματικού και διαμετακομιστικού ρόλου της περιοχής στη Δυτική Αττική.

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