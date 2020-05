ΕΤΕπ: «Πράσινο φως» στο πακέτο στήριξης για τις ΜμΕ

Το Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΤΕπ θα έχει ως βάση τα 25 δισ. με συνεισφορές από τα κράτη-μέλη, το οποίο, ωστόσο, θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση πόρων ύψους 200 δισ. ευρώ. Είναι ουσιαστικά ένας από τους τρεις πυλώνες του πακέτου των 540 δισ. που είχε εισηγηθεί το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στη Σύνοδο Κορυφής.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα στοχεύει στην ανάσχεση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία.

