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Κομισιόν σε Μανιάτη για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία: Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων κριτήριο για την ένταξη στην ΕΕ
Πολιτική
12:11 - 15 Σεπ 2026

Κομισιόν σε Μανιάτη για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία: Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων κριτήριο για την ένταξη στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη για το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και για τα σοβαρά επεισόδια που είχαν ξεσπάσει στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αυλώνα με αφορμή τη μεγάλη τουριστική επένδυση, γεγονότα που αποτέλεσαν την αφετηρία του «Κινήματος των Φλαμίνγκο».

Στην απάντησή της, η Επιτροπή συνδέει ευθέως την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, αλλά και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, με την αξιολόγηση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

Η αρμόδια Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σημειώνει ότι η Επιτροπή “παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Αλβανία” στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας και “παραμένει σε διαρκή επαφή” με τις αλβανικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Ειδικά για το έργο στην περιοχή Pishë Poro-Nartë, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια αναφοράς του Κεφαλαίου 27 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τις αλβανικές αρχές για τη διενέργεια πλήρους εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τήρηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών προτύπων, ενώ θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα στις αλβανικές αρχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καθώς και η προστασία των μειονοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ομάδας κεφαλαίων «Θεμελιώδη Πεδία 1». Η συμμόρφωση της Αλβανίας με τα σχετικά κριτήρια τόσο των «Θεμελιωδών Πεδίων 1» όσο και του Κεφαλαίου 27 θα λαμβάνεται υπόψη στη συνολική αξιολόγηση της προόδου της χώρας προς την ένταξη στην Ε.Ε.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής, ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:

«Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας προϋποθέτει έμπρακτο σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Καμία επένδυση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή επενδυτή, δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας ή της προστασίας περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Η απάντηση της Επιτροπής καθιστά σαφές ότι η πορεία προς την Ε.Ε. συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η Αλβανία οφείλει να τις τηρεί στην πράξη.

Το ίδιο σαφής οφείλει να είναι και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία διαθέτει πλέον σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο για να διεκδικήσει την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και ο σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου πρέπει να αποτελούν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις σε κάθε στάδιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.»

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση Γ. Μανιάτη:

“Θέμα: Προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία είναι η προστασία των περιουσιακών της δικαιωμάτων. Η αλβανική κυβέρνηση, εκτός του ότι καθυστερεί τις επιστροφές των περιουσιών που είχαν καταπατηθεί στο παρελθόν, με αφορμή διάφορες «στρατηγικές επενδύσεις», ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, προχωράει στην απαλλοτρίωση μειονοτικών περιουσιών με συνοπτικές διαδικασίες.

Το Σάββατο, 30 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκαν σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αυλώνα, όπου βρίσκονται τα χωριά Νάρτα και Ζβερνέτς, δύο από τα βορειότερα και ιστορικότερα σημεία παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε και ένας Έλληνας ομογενής. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι, καθώς απειλείται μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες οικολογικές ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής και εγείρονται σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας γης.

Έχοντας υπόψη ότι η Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, οφείλει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο ως προς την προστασία τόσο των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας όσο και του περιβάλλοντος, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου;

2. Πώς διασφαλίζει —στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας— την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ιδιαίτερα ως προς το περιουσιακό;

3. Η συγκεκριμένη επένδυση εντός προστατευμένης οικολογικής ζώνης είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο;”

Η απάντηση της Επιτρόπου:

“Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Αλβανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ, και παραμένει σε διαρκή επαφή με τις αλβανικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών.

Κατά τη διαδικασία προσχώρησης, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς και τις εξελίξεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά το έργο στην περιοχή Pishë Poro-Nartë, όπως και όλα τα έργα υπό εξέλιξη στην Αλβανία, πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια αναφοράς του κεφαλαίου 27 (περιβάλλον και κλιματική αλλαγή) των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να θέτει το ζήτημα αυτό στις αλβανικές αρχές και να υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, ιδίως στις προστατευόμενες περιοχές.

Ως τώρα η Επιτροπή έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τις αλβανικές αρχές ότι θα διενεργηθεί πλήρης εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι θα τηρηθούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά αυτό και άλλα παρόμοια μεγάλα έργα στην Αλβανία.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και η προστασία των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας κεφαλαίων «Θεμελιώδη πεδία 1» και αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης. Η συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο τόσο της ομάδας κεφαλαίων 1 όσο και του κεφαλαίου 27 θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη στη συνολική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Αλβανίας προς τον στόχο της προσχώρησης στην ΕΕ.”

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