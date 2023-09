Μια νίκη των σεναριογράφων διαγράφεται έπειτα από την απεργία που διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες στο Χόλιγουντ, καθώς οι επικεφαλής του συνδικάτου των σεναριογράφων Writers Guild of America (WGA) ενέκριναν χθες το βράδυ τη μισθολογική συμφωνία που συνήφθη με τα στούντιο.

Σχεδόν μισό χρόνο μετά και με «φόντο» την απεργία που παρέλυσε το Χόλιγουντ, οι σεναριογράφοι ζήτησαν την επιστροφή στην εργασία των μελών τους από σήμερα.

Όπως σημειώνει το BBC, το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου «ψήφισε ομόφωνα υπέρ της συμφωνίας» για τους μισθούς, ωστόσο μπορεί θεωρητικά να απορριφθεί από τους 11.500 σεναριογράφους που εκπροσωπούνται από το WGA. Έτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου, η συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί «ανάμεσα στις 2 και τις 9 Οκτωβρίου».

Πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι περισσότεροι από τους ειδικούς της βιομηχανίας πιστεύουν πως η επικύρωση της συμφωνίας θα είναι κάτι τυπικό.

Τι αναφέρεται στη συμφωνία

Το βράδυ της Τρίτης, το συνδικάτο WGA δημοσιοποίησε ορισμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφές το ακριβές περιεχόμενό της.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές λεπτομέρειες, περιλαμβάνεται ένα μπόνους όταν μια σειρά ή μια ταινία γίνεται επιτυχημένη σε κάποια πλατφόρμα streaming, δηλαδή όταν «20% ή περισσότερο των συνδρομητών σε εθνικό επίπεδο» βλέπουν την παραγωγή «μέσα στις πρώτες 20 ημέρες από την πρεμιέρα της».

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, οι σεναριογράφοι πέτυχαν εγγυήσεις ότι δεν θα αντικατασταθούν από ρομπότ, ότι μπορούν να δουλεύουν σε σενάρια τα οποία έχουν αρχικά δημιουργηθεί από μια τεχνητή νοημοσύνη, και ταυτόχρονα να θεωρούνται μοναδικοί δημιουργοί αυτών των έργων, χωρίς να αμείβονται λιγότερο.

Μια διάταξη προβλέπει επίσης πως «απαγορεύεται η εκμετάλλευση υλικού σεναριογράφων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης».

Συνεχίζουν την απεργία οι ηθοποιοί

Η εργασιακή σύγκρουση ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει επιλυθεί ολοκληρωτικά, καθώς οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από το συνδικάτο SAG-AFTRA συνεχίζουν να απεργούν.

Ορισμένες από τις διεκδικήσεις του SAG-AFTRA είναι πολύ πιο «απαιτητικές» από εκείνες των σεναριογράφων, με τις διαπραγματεύσεις να προαναγγέλλονται δύσκολες.

Τι κόστισε η απεργία στο Χόλιγουντ

Η απεργία των σεναριογράφων ξεκίνησε στις 2 Μαΐου, στην οποία εντάχθηκαν τα μέλη του Screen Actors Guild (SAG) στις 13 Ιουλίου, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη απεργία που «παρέλυσε» το Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες.

Πληροφορίες από το BBC, αναφέρουν ότι η απεργία κόστισε στην οικονομία των ΗΠΑ περίπου 5 δισ. δολάρια (4,08 δισ. λίρες).

Η διαμάχη έχει κλείσει πολλές από τις κορυφαίες εκπομπές της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Billions, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things, Abbott Elementary και αρκετές ημερήσιες και μεταμεσονύχτιες εκπομπές.

