Η 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2022, στο Grand Hyatt Athens.

«THE GREEKS ARE BACK», ονομάζεται η πρωτοβουλία που αφορά στην οργάνωση ετήσιας διάσκεψης Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK είναι:

- Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει με άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

- Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

- Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να κινητοποιήσει τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα στις εταιρείες τους ως επενδυτικό προορισμό, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

- Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες – ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο εξωτερικό να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Η 1η Διάσκεψη της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021, με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών από 40 και πλέον μεγάλες εταιρείες, σε 12 χώρες του Κόσμου, οι δε προτάσεις τους συμπεριλήφθηκαν στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, η οποία εστάλη στην Κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων και άλλους φορείς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Τα σχόλια και οι εντυπώσεις όλων όσοι συμμετείχαν στην 1η Διάσκεψη ήταν εξαιρετικά εγκωμιαστικά. Συνεπώς, ο πήχυς είναι ήδη ψηλά για τη συνέχεια. Εξίσου ψηλά, όμως, βρίσκονται τόσο η δική μας διάθεση ως οργανωτών όσο και, κυρίως θα έλεγα, η διάθεση συμμετοχής και στήριξης από τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού και τις εταιρείες – χορηγούς. Όλα αυτά μας δίνουν τη βάσιμη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια ακόμη καλύτερη 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK, τον Νοέμβριο 2022».