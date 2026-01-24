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Πεντάγωνο: Διάσκεψη στις 11/2 και αλλαγή «πλεύσης» - Τι ζητά για την άμυνα της Ευρώπης
Ειδήσεις
11:41 - 24 Ιαν 2026

Πεντάγωνο: Διάσκεψη στις 11/2 και αλλαγή «πλεύσης» - Τι ζητά για την άμυνα της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους σε θέματα διεθνούς ασφάλειας προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους από 34 χώρες σε ειδική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου. Στόχος της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, είναι η επανεξέταση των προτεραιοτήτων ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο, με σαφή έμφαση στη μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης στους ίδιους τους συμμάχους.

Των εργασιών θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πτέραρχος Νταν Κέιν. Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονται ανώτατοι στρατιωτικοί εκπρόσωποι χωρών όπως η Δανία, η Βρετανία και η Γαλλία, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της διάσκεψης για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.

«Η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί ένα εκτενές έγγραφο 34 σελίδων του Πενταγώνου, το οποίο προτείνει «ριζική αλλαγή προσέγγισης» και σαφή μετατόπιση της ευθύνης ασφάλειας προς τους συμμάχους των ΗΠΑ. Το κείμενο τονίζει ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες από τον Καναδά έως τη Νότια Αμερική, απαιτώντας όμως από αυτές να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων.

«Όπου οι σύμμαχοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε στοχευμένες και αποφασιστικές ενέργειες που θα εξυπηρετούν πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ευρώπη, με το έγγραφο να εκτιμά ότι η Ρωσία θα παραμείνει «μια επίμονη αλλά διαχειρίσιμη απειλή» για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ στο άμεσο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι καλούνται να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου.

Έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο και προσεκτική στάση απέναντι στην Κίνα

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονται «ενεργά και χωρίς δισταγμό» τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο, με ειδικές αναφορές στη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, περιοχές αυξημένου γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά την Κίνα, το έγγραφο υιοθετεί έναν πιο συγκρατημένο τόνο, επισημαίνοντας ότι ο βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι η αποτροπή της κινεζικής κυριαρχίας έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. «Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε στην Κίνα, ούτε να την απομονώσουμε ή να την ταπεινώσουμε», αναφέρεται, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί «σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού» με το Πεκίνο.

Παραδείγματα μεταβίβασης ευθύνης

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας, το έγγραφο αναφέρει τη Νότια Κορέα, σημειώνοντας ότι είναι πλέον σε θέση να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας, με τις ΗΠΑ να παρέχουν «κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη» υποστήριξη.

Η επικείμενη διάσκεψη αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για το πώς η Ουάσινγκτον αντιλαμβάνεται τον ρόλο της σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ζητά από τους συμμάχους της να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αμερικανική επιρροή σε στρατηγικά κρίσιμες περιοχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 12:13
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