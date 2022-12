Μια ξεχωριστή αναγνώριση για το έργο, την καινοτομία και τις νέες δυνατότητες στο χώρο της ναυτιλίας.

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη λάμψη και εκλεκτές παρουσίες από τον εφοπλιστικό χώρο, απονεμήθηκαν τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards, τα σημαντικότερα στον τομέα της ναυτιλίας, με την Project Connect να λαμβάνει το βραβείο «Award for Achievement in Education or Training», ως αναγνώριση για το σπουδαίο έργο που προσφέρει για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών και τη διατηρησιμότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Το συγκεκριμένο βραβείο δίνεται σε οργανισμούς που με την παρουσία και τις δράσεις τους, συμβάλουν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση και έχουν ενισχύσει την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ένας τέτοιος οργανισμός είναι και η Project Connect, που ιδρύθηκε ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία τον Μάϊο του 2015 με πρωτοβουλία της κυρίας Ειρήνης Νοτιά και έχει σαν στόχο να συνδέσει φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών με ναυτιλιακές εταιρείες για πρακτική εκπαίδευση, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες και να δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας, κάνοντας την Ελληνική ναυτιλία περισσότερο ανταγωνιστική στον διεθνή χώρο.

Προς ενίσχυση της κατεύθυνσης αυτής η Project Connect έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες, που φωτίζουν με τον καλύτερο τρόπο το καινοτόμο έργο της.

Με αφετηρία την «ON LINE CV PLATFORM», το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε το πρώτο online CV Data Base και ήρθε ως απάντηση σε ένα πάγιο αίτημα των φοιτητών του χώρου της ναυτιλίας να συνδεθούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Με τον τρόπο αυτό τα HR Departments των εταιρειών μελών της Project Connect μπορούν να αναζητούν και να εντοπίζουν κατάλληλο προσωπικό για πρακτική άσκηση και Entry Level θέσεις.

Την καινοτόμο πλατφόρμα συμπληρώνει το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Virtual 3D Shipping Company Tour». Πρόκειται για ένα έργο εμπνευσμένο από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μαθητών και των φοιτητών ναυτιλιακών σπουδών, που επιθυμούν να περιηγηθούν με έναν τρισδιάστατο τρόπο στο περιβάλλον μια Ναυτιλιακής εταιρείας και να εξοικειωθούν σε μια πρώτη επαφή με τις συνθήκες εργασίας εκεί.

Επιπλέον, η Project Connect έχει αφήσει το στίγμα της στην Ελληνική εκπαίδευση μέσω του προγράμματος “Adopt a Ship”, της καινοτόμου δράσης που τα τελευταία πέντε χρόνια έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, αλλά και της HELMEPA.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην γνωριμία μαθητών και μαθητριών με τον κόσμο του πλοίου, τη ζωή στη θάλασσα και το διεθνές εμπόριο, με περισσότερους από 7.300 μαθητές και 280 εκπαιδευτικούς από 118 σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα, να λαμβάνουν μέρος και να το στηρίζουν σε ετήσια βάση.

Οι μαθητές ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά γράμματα με τους καπετάνιους και οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν μέσω του Προγράμματος Ιστορία, Μαθηματικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική, Εικαστικά.

Μέσω αξιολογήσεων προκύπτει πως πολλοί μαθητές ανυπομονούν να πάνε σχολείο για να διαβάσουν το γράμμα του Καπετάνιου, αρκετοί έχουν εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα της ναυτιλίας και κάποιοι θέλουν να γίνουν ναυτικοί.

Παράλληλα οι ναυτικοί νιώθουν πως προσφέρουν στη μόρφωση των παιδιών και εμψυχώνονται που η Project Connect τους γεφυρώνει με τη στεριά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Εμπνεύστρια και ιδρύτρια της Project Connect, αλλά και υπεύθυνη για τα προγράμματα στην Ελλάδα κυρία Ειρήνη Νοτιά στην ευχαριστήρια ομιλία της:

«Η βράβευση αυτή αποτελεί μια σπουδαία αναγνώριση για την ομάδα μας και την προσπάθειά που καταβάλουμε, να εδραιωθούν προγράμματα όπως το Adopt a Ship πανελλαδικά.

Η μεγάλη ανταπόκριση της ναυτικής εκπαιδευτικής κοινότητας μάλιστα, δείχνει την επίσης μεγάλη ανάγκη που ως κοινωνία έχουμε, να διευρυνθεί το δίκτυο της διδασκαλίας για τη ζωή στη θάλασσα αλλά και για τις τεράστιες επαγγελματικές ευκαιρίες του χώρου της Ναυτιλίας.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, καπετάνιους και πλοιοκτήτες να μοιραστούν μαζί μας το όραμα ώστε να διατηρείται και να γιγαντώνεται η φήμη της ελληνικής ναυτιλίας, που ήδη έχει φτάσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Project Connect, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.project-connect.gr/