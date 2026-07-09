ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων
Φορολογία
18:33 - 09 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια νέα πρωτοβουλία για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διασφαλίζοντας τη μείωση των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας για τους κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και λοιπούς αξιόπιστους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1137/2026) εισάγεται μια σύγχρονη, απλουστευμένη διαδικασία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ρυθμίζοντας καίρια ζητήματα:

  • Περιορίζεται η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, καθώς αξιοποιούνται προηγούμενα αποτελέσματα για όμοια εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο επαναλαμβανόμενων αποστολών.
  • Απλουστεύεται η διαδικασία διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας, επιταχύνοντας τον τελωνισμό όμοιων εμπορευμάτων στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων εισαγωγών.
  • Τονώνεται η επιχειρηματικότητα για αξιόπιστους οικονομικούς φορείς με συστηματική εισαγωγική δραστηριότητα, με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας.

Το αποτύπωμα των νέων απλουστεύσεων είναι άμεσο για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από τη μείωση των δειγματοληψιών ωφελούνται επιχειρήσεις με εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 300 εκ. ευρώ και τις 18.000 διασαφήσεις ετησίως, καλύπτοντας τουλάχιστον 16 Κεφάλαια του κοινού Δασμολογίου. Παράλληλα, από την απλούστευση στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας ωφελούνται 170 αξιόπιστες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας εισαγωγών της χώρας και το 55% των παραστατικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εισαγωγές (Import) > Διαδικασίες εισαγωγής (IMPORTS) > Υποβολή διαδικασίας εισαγωγής (IMPORTS).
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas
Επιχειρήσεις

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες
Ειδήσεις

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:32

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 18:29

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:26

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:23

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:17

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:15

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:12

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Αναλύσεις
09/07/2026 - 17:59

Fitch: Νέες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες χάρη στην ανθεκτική οικονομία

Πολιτική
09/07/2026 - 17:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 17:54

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 17:45

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 17:44

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 17:36

ΙΕΛΚΑ: 770€ ετησίως δαπανούν τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό – Έλλειψη χρόνου η κυριότερη αιτία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 17:30

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:25

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:23

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Magazino
09/07/2026 - 17:19

Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 17:09

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:01

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ