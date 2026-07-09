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Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία
Πολιτική
19:25 - 09 Ιουλ 2026

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε, μέσω ανάρτησής του, όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το κόμμα ή να ενταχθούν σε άλλο πολιτικό σχηματισμό να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε «βαθιά ανήθικο» να συμμετέχουν στην ψηφοφορία πρόσωπα που έχουν ήδη επιλέξει να αποχωρήσουν, τονίζοντας ότι την απόφαση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λάβουν όσοι εξακολουθούν να στηρίζουν το κόμμα. Κλείνοντας την ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι παραμένει μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι ανεξάρτητος βουλευτής.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=4341381959438585&set=a.1386435318266612}

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο facebook αναφέρει:

«Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.

Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.

Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.

Για χάρη των κοινών μας αγώνων.

Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.

Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.

Παύλος Πολακης

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ «ανεξάρτητος» βουλευτής)».

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