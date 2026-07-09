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Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
Πολιτική
23:51 - 09 Ιουλ 2026

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται κοινοβουλευτικές πηγές, την εισήγηση υπερψήφισαν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, στο πλαίσιο εξέτασης αναφορών που είχαν καταθέσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα.

Οι αναφορές αφορούσαν καταγγελλόμενη αντιδεοντολογική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τόσο κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εξετάζει και δεύτερη υπόθεση που αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς καλείται να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος άρσης της βουλευτικής της ασυλίας. Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε μετά από μήνυση που έχει καταθέσει επιχειρηματίας, η οποία στρέφεται εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

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