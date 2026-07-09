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Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ
Πολιτική
23:06 - 09 Ιουλ 2026

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

Ευαγγελία Γουρνή
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Σε νέα φάση εσωκομματικών ανακατατάξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, μια εξέλιξη που αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος με επιστολή του, στην οποία υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος του κλίματος εσωστρέφειας και αντιπαράθεσης που έχει διαμορφωθεί.

«Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια κίνηση που ήρθε μετά τις δημόσιες πιέσεις που είχαν ασκήσει κορυφαία στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju8xbinj4jt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διαφωνία για την Κεντρική Επιτροπή

Αμέσως μετά την παραίτηση, στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εστάλη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία η έκτακτη συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου αναβάλλεται.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε νέο κύκλο έντονης αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς διαφορετικά στελέχη ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με κύκλους που βρίσκονται κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, η παραίτηση δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία καθιστούν αναγκαία την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι να καθοριστούν τα επόμενα οργανωτικά βήματα.

Στον αντίποδα, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς υποστηρίζουν ότι η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να συνεδριάσει κανονικά, θεωρώντας ότι αποτελεί το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη διαχείριση της πολιτικής κρίσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djua5wea7r5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παρέμβαση Πολάκη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, δεν υφίσταται καμία απόφαση αναβολής της συνεδρίασης.

Όπως υποστήριξε, η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε ύστερα από αίτημα των μελών της και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναβληθεί μονομερώς από οποιοδήποτε πρόσωπο. Παράλληλα, κάλεσε όλα τα μέλη να δώσουν κανονικά το «παρών» το Σάββατο στο ξενοδοχείο όπου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση.

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέα δημόσια παρέμβαση, επιμένοντας ότι η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πως οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική τη συλλογική λήψη αποφάσεων.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VeXG9HyyxbiJj4FrprmsaZpyooGjX2b2PoHdwwtkhPqHP2D4BmaPc7pVcJM9fmul&id=100007004708966}

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Νίκος Παππάς

Ανάλογη θέση διατύπωσε και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος τόνισε ότι οι τρέχουσες εξελίξεις απαιτούν συλλογική λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Σε ανάρτησή του σημείωσε ότι «οι ώρες είναι κρίσιμες» και υποστήριξε πως κανένα πρόσωπο δεν διαθέτει αρμοδιότητα να αναβάλει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι τα μέλη έχουν τόσο το δικαίωμα όσο και την υποχρέωση να τοποθετηθούν για τις πολιτικές εξελίξεις.

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Σε αναζήτηση της επόμενης ημέρας

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου δεν σηματοδοτεί μόνο την αποχώρηση ενός προέδρου, αλλά εγκαινιάζει μια περίοδο έντονων διεργασιών για την ηγεσία και τον πολιτικό προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον είναι με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν οι εσωκομματικές διαδικασίες και αν θα καταστεί εφικτή η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για την επόμενη ημέρα ή αν η σύγκρουση μεταξύ των διαφορετικών τάσεων θα οδηγήσει σε ακόμη βαθύτερη εσωστρέφεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 00:15
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