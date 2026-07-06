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Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
09:18 - 06 Ιουλ 2026

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα με την ευκαιρία της συμμετοχής του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. και αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ν. Βασίλη Κορκίδη στο 7ο Βαλκανικό Forum στην Θεσσαλονίκη με θέμα: «Ναυτιλία και Βόρειος Ελλάδα - προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές».

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με παγκόσμια παρουσία, τεχνογνωσία και ανταγωνιστικότητα. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση, όμως, δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε την πρωτοπορία μας στις θάλασσες, αλλά να μεταφέρουμε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία της ξηράς. Σε αυτή τη στρατηγική η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και μάλιστα, πρόσφατα εξέδωσε το πρώτο μανιφέστο της Ε.Ε.Ν. για την Ολική Αναγέννηση της Ελληνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας και των υποστηρικτικών της επιχειρήσεων.

Η γεωγραφική θέση της Μακεδονίας και της Θράκης δημιουργεί ένα φυσικό πλεονέκτημα. Βρίσκεται στο σημείο, όπου συναντώνται οι θαλάσσιοι δρόμοι του Αιγαίου με τις αγορές των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το ζητούμενο είναι η μετατροπή αυτού του γεωγραφικού πλεονεκτήματος σε οικονομικό αποτέλεσμα, μέσω λιμένων, μεταφορών, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Η Θεσσαλονίκη, με την ιστορία και τη δυναμική του λιμένα της, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, συνδέοντας τη θάλασσα με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο προς τη βαλκανική ενδοχώρα. Η ανάπτυξη σύγχρονων logistics, αποθηκευτικών χώρων, ψηφιακών υπηρεσιών και πράσινων υποδομών μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη αποκτούν αυξημένη στρατηγική σημασία. Ιδιαίτερα η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε κόμβο, όπου συναντώνται οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενεργειακή ασφάλεια, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και οι νέες γεωοικονομικές ισορροπίες.

Ωστόσο, τα λιμάνια από μόνα τους δεν αρκούν. Η πραγματική αξία δημιουργείται, όταν γύρω από αυτά αναπτύσσονται ολοκληρωμένα ναυτιλιακά οικοσυστήματα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός δυναμικού maritime cluster, που θα συνδέει ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εξαγωγικές βιομηχανίες, ναυπηγοεπισκευή, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, startups και παρόχους τεχνολογίας. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι, οι επιτυχημένες ναυτιλιακές χώρες δεν στηρίζονται μόνο στον στόλο τους, αλλά στο σύνολο των υπηρεσιών που τον περιβάλλουν: τεχνική υποστήριξη, εξοπλισμός, ναυπηγοεπισκευή, πράσινες τεχνολογίες, εκπαίδευση, ασφάλιση, χρηματοδότηση, ψηφιακές εφαρμογές και καινοτομία.

Η πρωτοβουλία του cluster «Maritime Hellas» με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ε.Β.Ε.Π. κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, όπου κάθε περιοχή μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και η Βόρεια Ελλάδα ως κόμβος βιομηχανίας, μεταφορών και εξωστρέφειας μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες στη ναυπηγική και λιμενική βιομηχανία. Τα εναλλακτικά καύσιμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων, η ηλεκτροδότηση λιμένων, οι νέες τεχνολογίες και η κυκλική οικονομία μπορούν να δημιουργήσουν νέες επενδύσεις και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο κεφάλαιο: την εμπειρία και τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτό που απαιτείται είναι καλύτερη διασύνδεση με την παραγωγική βάση της χώρας. Κάθε ελληνικό πλοίο μπορεί να δημιουργεί περισσότερη αξία για ελληνικές επιχειρήσεις, ελληνικά προϊόντα και Έλληνες εργαζόμενους.

Η Βόρεια Ελλάδα έχει την ευκαιρία να γίνει ο βόρειος αναπτυξιακός βραχίονας της ελληνικής ναυτιλίας. Ένας χώρος, όπου η θάλασσα συναντά τη βιομηχανία, η παράδοση συναντά την καινοτομία και η ελληνική ναυτοσύνη μετατρέπεται σε περιφερειακή ανάπτυξη. Η ναυτιλία είναι η δύναμη της Ελλάδας στον κόσμο. Στόχος μας πρέπει να είναι αυτή η δύναμη να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα στην ίδια την Ελλάδα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης: «Η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία. Ο Πειραιάς με την Ελευσίνα ως διεθνές ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο, καθώς και η Βόρεια Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος λιμένων, βιομηχανίας, ενέργειας και logistics αποτελούν συμπληρωματικούς πυλώνες της ίδιας εθνικής προσπάθειας. Η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη ενισχύουν τη σύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για εξαγωγές, επενδύσεις και απασχόληση. Μέσα από τη συνεργασία των ναυτιλιακών οικοσυστημάτων και τη λογική των συνεργειών μπορούμε να μετατρέψουμε τη ναυτοσύνη, την τεχνογνωσία και τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας σε πραγματική παραγωγική δύναμη. Η θάλασσα δεν χωρίζει τις περιφέρειες της χώρας, αλλά τις ενώνει σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης και η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης».

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