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Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Ειδήσεις
21:01 - 09 Ιουλ 2026

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκάθαρη θέση κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ έλαβε το Ομάν, κατά τη συνεδρίαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο.

Η τοποθέτηση του σουλτανάτου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή και ενδέχεται να το φέρει σε αντίθεση με το Ιράν, το οποίο προωθεί την επιβολή χρεώσεων στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας παράλληλα μεγαλύτερο έλεγχο της ναυσιπλοΐας.

«Το Σουλτανάτο του Ομάν επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα διέλευσης μέσω των στενών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα είναι εγγυημένο από το διεθνές δίκαιο», ανέφερε η αντιπροσωπεία της χώρας κατά τη συνεδρίαση του IMO.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το Ομάν παραμένει πλήρως προσηλωμένο στις αρχές αυτές και δεν υποστηρίζει την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ».

Ευθυγράμμιση με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Η στάση του Ομάν βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής –με εξαίρεση το Ιράν– καθώς και των δυτικών κρατών, τα οποία υποστηρίζουν τη διατήρηση της ελεύθερης και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς μέσω αυτών διέρχεται καθημερινά σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας.

Ανοιχτό σε εθελοντικούς μηχανισμούς για την ασφάλεια

Παρά την αντίθεσή του στην επιβολή υποχρεωτικών τελών, το Ομάν εμφανίστηκε θετικό στην προοπτική δημιουργίας εθελοντικών μηχανισμών που θα ενισχύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να εξεταστούν πρωτοβουλίες που θα αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης της ναυσιπλοΐας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της προστασίας των πλοίων και της περιβαλλοντικής θωράκισης της περιοχής.

Σύμφωνα με το σουλτανάτο, οποιαδήποτε νέα ρύθμιση ή ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλους στρατηγικής σημασίας θαλάσσιους διαδρόμους.

«Τέτοιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να βασιστούν στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων σημαντικών ναυτιλιακών οδών», σημείωσε η αντιπροσωπεία του Ομάν.

Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις προσπάθειές της να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν επιδιώκει τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές που βρίσκονται πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, ενισχύοντας έτσι την επιρροή του στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν εναλλακτική διαδρομή που διέρχεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των εμπορικών πλοίων που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή.

«Οποιαδήποτε συμφωνία μόνο μέσω του διεθνούς δικαίου»

Κλείνοντας την παρέμβασή του στον IMO, το Ομάν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ή αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να διαμορφωθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

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