Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Παρά την ανάκαμψη περίπου 5.000 δολαρίων από τα χαμηλά της 1ης Ιουλίου, όταν υποχώρησε κάτω από τις 58.000 δολάρια, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται σε ένα ιδιαίτερα πιεσμένο περιβάλλον, αδυνατώντας να διατηρήσει οποιαδήποτε ουσιαστική ανοδική διάσπαση. Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκονται πέντε βασικοί παράγοντες που συνεχίζουν να περιορίζουν τη δυναμική του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

1. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ο σημαντικότερος παράγοντας παραμένει το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσε, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν εκ νέου επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Την αβεβαιότητα ενίσχυσαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον.

Ακολούθησε νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων, προτού ο Τραμπ δηλώσει εκ νέου ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία ειρήνης και έχει επαναλάβει τις επαφές με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ανάλογες δηλώσεις έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη.

2. Η στάση της Fed

Δεύτερος καθοριστικός παράγοντας είναι η νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες αρκετά μέλη της εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της FOMC.

Το επιχείρημά τους βασίζεται στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων παραδοσιακά λειτουργεί εις βάρος των επενδύσεων υψηλού ρίσκου, όπως είναι το Bitcoin και συνολικά η αγορά των κρυπτονομισμάτων.

3. Οι κινήσεις της Strategy

Πιέσεις προέρχονται και από το ίδιο το οικοσύστημα του Bitcoin. Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει η αλλαγή στρατηγικής της Strategy του Μάικλ Σέιλορ, η οποία επί σειρά ετών αποτελούσε τον μεγαλύτερο εταιρικό αγοραστή Bitcoin.

Η εταιρεία, που ενίσχυε διαρκώς τις τοποθετήσεις της τα τελευταία πέντε χρόνια και επιτάχυνε τις αγορές της στα τέλη του 2024, προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε δύο πωλήσεις Bitcoin. Η πιο πρόσφατη, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφορούσε περισσότερα από 3.500 BTC, εξέλιξη που προβλημάτισε την αγορά.

4. Οι εκροές από τα ETFs

Αρνητική παραμένει και η εικόνα στα spot Bitcoin ETFs. Μέσα σε μόλις δύο μήνες έχουν καταγραφεί καθαρές εκροές που ξεπερνούν τα 8 δισ. δολάρια, ενώ σε ορισμένες εβδομάδες οι επενδυτές απέσυραν περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε συνεδριάσεις, καταγράφοντας ιστορικά υψηλές εκροές.

Παρότι τα ETFs επέστρεψαν σε θετικό έδαφος στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις, η ζήτηση εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής. Για να αλλάξει ουσιαστικά η τάση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι απαιτείται σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

5. Το αρνητικό Coinbase Bitcoin Premium

Ο πέμπτος παράγοντας αφορά τον δείκτη Coinbase Bitcoin Premium Index, ο οποίος αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ της τιμής του Bitcoin στο Coinbase –το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ– και της μέσης τιμής στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές.

Όταν ο δείκτης βρίσκεται σε θετικό έδαφος, θεωρείται ένδειξη αυξημένης ζήτησης από τους Αμερικανούς επενδυτές. Στην παρούσα φάση, όμως, συμβαίνει το αντίθετο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Wu Blockchain, ο δείκτης παραμένει αρνητικός για 50 συνεχόμενες ημέρες, σημειώνοντας νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Το προηγούμενο μεγαλύτερο αρνητικό σερί είχε διαρκέσει 40 ημέρες, από τις 16 Ιανουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Όταν τότε ο δείκτης επέστρεψε σε θετικό πρόσημο, το Bitcoin εκτινάχθηκε από τις 64.000 στις 76.000 δολάρια μέσα σε περίπου έναν μήνα, γεγονός που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ενδεικτικό της σημασίας του συγκεκριμένου δείκτη για τη μελλοντική πορεία της αγοράς.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,2% στα 62.880,41 δολάρια, το Ethereum ενισχύεται κατά 0,84% στα 1.752,04 δολάρια και το BNB σημειώνει κέρδη 1,43% στα 570,31 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP κερδίζει 0,96% στα 1,09 δολάρια, το Solana ανεβαίνει κατά 0,92% στα 77,95 δολάρια και το HYPE χάνει 0,94% στα 67,53 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token ενισχύεται κατά 0,58% στα 9,50 δολάρια, το XMR υποχωρε΄ικατά 0,77% στα 321,11 δολάρια και το Litecoin σημειώνει άνοδο 1,08% στα 43,85 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει ράλι 2,22% στα 1,61 δολάρια.