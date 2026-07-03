Το Ιράν καλεί τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν τη δική του διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Νέα δεδομένα για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί η απόφαση του Ιράν να ζητήσει από τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη για τη διέλευσή τους από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδεται στο Κεντρικό Στρατηγείο Khatam al-Anbiya των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα καλούνται να ακολουθούν τη διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την προκαθορισμένη πορεία ή μη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ναυσιπλοΐας που έχει θεσπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και αποφασιστική απάντηση» από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να κατευθύνει τη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω του βόρειου διαδρόμου, ο οποίος διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα κοντά στο νησί Λαράκ. Αντίθετα, σημαντικός αριθμός εμπορικών πλοίων χρησιμοποιεί τον νότιο διάδρομο, που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του Ομάν και όπου, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, παρέχεται υποστήριξη ασφαλείας από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η νέα οδηγία ακολουθεί περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας, κατά τα οποία οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του containership Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, και του δεξαμενόπλοιου Tiku, με σημαία Παναμά, το οποίο μετέφερε φορτίο αργού πετρελαίου από το Κατάρ, ενώ τα δύο πλοία διέρχονταν από τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από ιρανικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η παρουσία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αμερικανικών αεροσκαφών πάνω από τα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει την ασφάλεια της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι παρέχουν αεροπορική κάλυψη σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω του νότιου διαδρόμου, με στόχο την προστασία τους από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παρά τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Ήδη πλοιοκτήτριες εταιρείες, όπως η Nordic American Tankers και η Norden, έχουν ανακοινώσει ότι πλοία τους που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο τους προηγούμενους μήνες έχουν πλέον εξέλθει με ασφάλεια από τα Στενά και έχουν επιστρέψει στις εμπορικές τους δραστηριότητες.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στην περιοχή παραμένει βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της εκεχειρίας των 60 ημερών που βρίσκεται σε ισχύ.