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Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»
Πολιτική
21:55 - 09 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Reporter.gr Newsroom
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Οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, αλλά και η συζήτηση που έχει ανοίξει για την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο του Economist.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα συχνά εστιάζει υπερβολικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η συνολική σημασία των αποφάσεων που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο.

«Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ατζέντα της Συμμαχίας είναι πολύ ευρύτερη και αφορά τη συνολική ασφάλεια και αποτρεπτική ισχύ της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες αντιμετωπίζονται μέσω του διαλόγου. «Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας», είπε, προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα πολλές φορές επικρατεί μια «στενόμυαλη» προσέγγιση απέναντι σε σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι το σημαντικότερο μήνυμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι η σαφής ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Όπως ανέφερε, η αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα αποτελεί τον μόνο τρόπο ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να αποδείξουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Αμερικανό πρόεδρο ότι αναλαμβάνουν με σοβαρότητα το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τη συλλογική ασφάλεια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά από μέρος των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. «Πάντα με εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο που είχε τεθεί για το 2035. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει φτάσει από το 2026 στο επίπεδο αμυντικών δαπανών που προβλεπόταν να επιτευχθεί σχεδόν μία δεκαετία αργότερα.

«Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει, κατά κάποιο τρόπο, σε μία ελίτ ομάδα μόλις πέντε μελών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη φτάσει σε αυτό το ορόσημο», τόνισε, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη της διαχρονικής δέσμευσης της χώρας στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος και στη συμβολή της στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας.

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