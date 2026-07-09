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Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 15/7 οι διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Φορολογία
08:06 - 09 Ιουλ 2026

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 15/7 οι διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουλίου 2026. Μέχρι τότε, όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις μέσω τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες σε εισοδήματα, παρακρατήσεις φόρου ή στοιχεία που επηρεάζουν τα τεκμήρια μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα εκκαθάρισης, αυξάνοντας ή μειώνοντας τον φόρο που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος ή το ποσό της επιστροφής που δικαιούται.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και παραμένει διαθέσιμη έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν από την αρχή τη δήλωσή τους, καθώς τα στοιχεία των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα από την αρχική υποβολή. Έτσι, απαιτείται η διόρθωση μόνο των πεδίων στα οποία έχει εντοπιστεί κάποιο λάθος ή παράλειψη.

Μέσω της τροποποιητικής δήλωσης μπορούν να διορθωθούν:

  • στοιχεία εισοδημάτων,
  • παρακρατήσεις φόρου,
  • τεκμήρια διαβίωσης,
  • στοιχεία κύριας κατοικίας,
  • εισοδήματα από μισθώματα,
  • φιλοξενούμενα πρόσωπα,
  • δαπάνες,
  • καθώς και κωδικοί που επηρεάζουν φορολογικές απαλλαγές, εκπτώσεις ή το τελικό ποσό του φόρου.

Μετά την οριστική υποβολή, η νέα δήλωση αντικαθιστά την αρχική και η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση. Το νέο εκκαθαριστικό αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE και εμφανίζει τόσο το αποτέλεσμα της προηγούμενης όσο και της νέας εκκαθάρισης.

Ανάλογα με τις διορθώσεις που πραγματοποιούνται, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι χαμηλότερος φόρος, υψηλότερη οφειλή ή καμία μεταβολή.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καλούνται να πραγματοποιήσουν έναν τελευταίο έλεγχο της δήλωσής τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στα τεκμήρια διαβίωσης, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στους κωδικούς που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Τι ισχύει μετά τις 15 Ιουλίου

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εξακολουθεί να υφίσταται. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, οι δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες, γεγονός που μπορεί να επιφέρει πρόστιμα ή άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ συστήνει στους φορολογούμενους να αξιοποιήσουν το χρονικό περιθώριο που απομένει, ώστε να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της δήλωσής τους και να διορθώσουν εγκαίρως τυχόν ανακρίβειες.

Οι τρόποι εξόφλησης του φόρου

Για όσους προκύπτει χρεωστικό εκκαθαριστικό, η εξόφληση μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου,

3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου,

2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου.

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