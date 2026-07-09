Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τις πρώτες ενδείξεις των αρχών να συνδέουν το περιστατικό με εργασίες που περιλάμβαναν χρήση φλόγας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με σύστημα φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και περιείχε προπάνιο, προκαλώντας την έκρηξη.

Στο σημείο μετέβησαν ειδικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ, τα οποία πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju7b0sobopt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών:

του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων, του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Δικαιοσύνης, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τυχόν ευθύνες για το σοβαρό περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju7phq8wwq1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έντεκα τραυματίες – Δύο σε σοβαρή κατάσταση

Από την πυρκαγιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι δύο από αυτούς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τρεις υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να λάβουν εξιτήριο μέσα στην ημέρα. Ένας ακόμη τραυματίας αποχώρησε ήδη από το νοσοκομείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς εξετάζεται αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών με εύφλεκτα υλικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju54kknzchd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}