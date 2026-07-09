ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο
Business Facts
13:50 - 09 Ιουλ 2026

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πιο πλούσιος ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στον κόσμο είναι ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό (Bernard Arnault), της Παρί FC. Η προσωπική του περιουσία από τον κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH (Louis Vuitton, Dior κ.ά.) αγγίζει τα 171 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Forbes, μετά τον Αρνό, οι πλουσιότεροι άνθρωποι που έχουν δική τους ποδοσφαιρική ομάδα είναι:

Ρ. Μπούντι Χαρτόνο (Κόμο): Με περιουσία πάνω από $50 δισεκατομμύρια ο Ινδονήσιος τραπεζίτης και επιχειρηματίας έχει μεταμορφώσει την ιταλική Κόμο σε μία από τις πιο ανερχόμενες δυνάμεις στη Serie A.

Ιντάν Όφερ (Φαμαλικάο & Ατλέτικο Μαδρίτης): Με περιουσία $34,6 δισεκατομμύρια ο Ισραηλινός μεγιστάνας της ναυτιλίας έχει τον έλεγχο της πορτογαλικής Φαμαλικάο και κατέχει μεγάλο μερίδιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Φρανσουά Πινό (Ρεν): Με περιουσία που αγγίζει τα $30 δισεκατομμύρια ο Γάλλος ιδιοκτήτης του ομίλου Kering (Gucci, Balenciaga) είναι ο επί χρόνια χρηματοδότης της γαλλικής Ρεν.

Σταν Κρόνκε (Άρσεναλ): Με περιουσία $16-17 δισεκατομμύρια ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έχει στην κατοχή του την Άρσεναλ, καθώς και πολλές μεγάλες ομάδες στις ΗΠΑ (όπως οι LA Rams στο NFL).

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως υπάρχουν και ομάδες που δεν ελέγχονται από ένα πρόσωπο αλλά από κρατικά fund, που προφανώς έχουν τεράστια έσοδα.

Για παράδειγμα:

Η Νιούκαστλ (Αγγλία) ελέγχεται από το Κρατικό Ταμείο Σαουδικής Αραβίας (PIF): Το ταμείο PIF διοικείται από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και η συνολική αξία των περιουσιακών του στοιχείων ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό καθιστά τη Νιούκαστλ την ομάδα με το πιο πλούσιο back-up στον πλανήτη.

Ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), η οποία ανήκει στην επενδυτική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, με την προσωπική και οικογενειακή περιουσία του Σεΐχη Μανσούρ να υπολογίζεται πάνω από τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) χρηματοδοτείται απεριόριστα από την κρατική εταιρεία επενδύσεων του Κατάρ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα
Business Facts

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Business Facts
09/07/2026 - 13:41

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Πολιτική
09/07/2026 - 13:10

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 13:03

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:54

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Πολιτική
09/07/2026 - 12:50

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 12:46

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Πολιτική
09/07/2026 - 12:37

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 12:34

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Magazino
09/07/2026 - 12:28

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Οικονομία
09/07/2026 - 12:26

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα το 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/07/2026 - 12:23

Δεν κάνουμε κι έτσι...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/07/2026 - 12:20

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:08

ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:01

Γερμανία: Περισσότεροι από 5000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω ακραίων θερμοκρασιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ