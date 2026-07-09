Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Ο πιο πλούσιος ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στον κόσμο είναι ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό (Bernard Arnault), της Παρί FC. Η προσωπική του περιουσία από τον κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH (Louis Vuitton, Dior κ.ά.) αγγίζει τα 171 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Forbes, μετά τον Αρνό, οι πλουσιότεροι άνθρωποι που έχουν δική τους ποδοσφαιρική ομάδα είναι:

Ρ. Μπούντι Χαρτόνο (Κόμο): Με περιουσία πάνω από $50 δισεκατομμύρια ο Ινδονήσιος τραπεζίτης και επιχειρηματίας έχει μεταμορφώσει την ιταλική Κόμο σε μία από τις πιο ανερχόμενες δυνάμεις στη Serie A.

Ιντάν Όφερ (Φαμαλικάο & Ατλέτικο Μαδρίτης): Με περιουσία $34,6 δισεκατομμύρια ο Ισραηλινός μεγιστάνας της ναυτιλίας έχει τον έλεγχο της πορτογαλικής Φαμαλικάο και κατέχει μεγάλο μερίδιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Φρανσουά Πινό (Ρεν): Με περιουσία που αγγίζει τα $30 δισεκατομμύρια ο Γάλλος ιδιοκτήτης του ομίλου Kering (Gucci, Balenciaga) είναι ο επί χρόνια χρηματοδότης της γαλλικής Ρεν.

Σταν Κρόνκε (Άρσεναλ): Με περιουσία $16-17 δισεκατομμύρια ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έχει στην κατοχή του την Άρσεναλ, καθώς και πολλές μεγάλες ομάδες στις ΗΠΑ (όπως οι LA Rams στο NFL).

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως υπάρχουν και ομάδες που δεν ελέγχονται από ένα πρόσωπο αλλά από κρατικά fund, που προφανώς έχουν τεράστια έσοδα.

Για παράδειγμα:

Η Νιούκαστλ (Αγγλία) ελέγχεται από το Κρατικό Ταμείο Σαουδικής Αραβίας (PIF): Το ταμείο PIF διοικείται από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και η συνολική αξία των περιουσιακών του στοιχείων ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό καθιστά τη Νιούκαστλ την ομάδα με το πιο πλούσιο back-up στον πλανήτη.

Ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), η οποία ανήκει στην επενδυτική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, με την προσωπική και οικογενειακή περιουσία του Σεΐχη Μανσούρ να υπολογίζεται πάνω από τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) χρηματοδοτείται απεριόριστα από την κρατική εταιρεία επενδύσεων του Κατάρ.