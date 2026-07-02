Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι cloud-native τεχνολογίες περνούν πλέον από το στάδιο της καινοτομίας στην καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών, αποτελώντας βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα για τον κλάδο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που αποκόμισε η Fleetwork από τη συμμετοχή της στα Ποσειδώνια 2026.

Η ελληνική εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας, δημιουργός του πρώτου fully cloud και πλήρως ελληνικού maritime ERP, κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες που αναζητούν σύγχρονες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των στόλων τους, τη βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών και την καλύτερη αξιοποίηση των operational data μέσω AI-powered και cloud-native τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Fleetwork πραγματοποίησε περισσότερες από 80 συναντήσεις με εκπροσώπους 50 ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ έλαβε 15 αιτήματα για παρουσιάσεις της πλατφόρμας και περαιτέρω εμπορικές συζητήσεις.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Ποσειδώνια επιβεβαίωσαν τη σαφή μετατόπιση των προτεραιοτήτων της ναυτιλίας προς λύσεις που αξιοποιούν το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι διαχειριστές στόλων απομακρύνονται σταδιακά από τα παραδοσιακά on-premises συστήματα και τα αποσπασματικά λογισμικά, δίνοντας προτεραιότητα σε ολοκληρωμένες cloud πλατφόρμες που προσφέρουν ορατότητα των λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ πλοίου και γραφείου, δυνατότητες αυτοματοποίησης και ευέλικτη υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει τις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

«Το σημαντικότερο μήνυμα που λάβαμε από τα Ποσειδώνια είναι είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον μια στρατηγική επιλογή για τις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές», δήλωσε ο Γιάννης Σαρρής, Ιδρυτής και CEO της Fleetwork. «Περισσότερο από το 70% των συζητήσεων που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης επικεντρώθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τον αυτοματισμό και τις στρατηγικές μετάβασης στο cloud, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά αναζητά πλέον λύσεις που συνδυάζουν αυτοματοποίηση, αξιοποίηση των operational data και συνεργασία μεταξύ πλοίου και γραφείου σε πραγματικό χρόνο.»

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα κυρίαρχα θέματα των Ποσειδωνίων 2026, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το AI FleetVision, ο AI-powered βοηθός της Fleetwork, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της ναυτιλιακής λειτουργίας. Η λύση αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, ενισχύει τις δυνατότητες reporting και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης στόλου.

Οι πρώτοι χρήστες του AI FleetVision έχουν ήδη καταγράψει έως και 90% μείωση του χρόνου προετοιμασίας αναφορών, καθώς και έως 100% ταχύτερη πρόσβαση σε επιχειρησιακές πληροφορίες, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης των ομάδων τους.

Βασισμένη στην υποδομή της Amazon Web Services (AWS), η cloud-native maritime ERP πλατφόρμα της Fleetwork προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης που καλύπτει maintenance, procurement, inventory, safety, accounting & finance, crew management και operations. Δύο μόλις χρόνια μετά το λανσάρισμά της, η πλατφόρμα εξυπηρετεί περισσότερους από 300 ενεργούς χρήστες σε περισσότερα από 100 πλοία, τα οποία διαχειρίζονται 11 ναυτιλιακές εταιρείες σε πολλές χώρες.

Οι επισκέπτες της έκθεσης έδειξαν επίσης έντονο ενδιαφέρον για τη mobile εφαρμογή της Fleetwork, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του στόλου, τη διαχείριση εξοπλισμού, την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα και την έγκριση κρίσιμων εργασιών από οποιοδήποτε σημείο.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον dashboards της πλατφόρμας, το οποίο προσαρμόζει την πληροφορία στις ανάγκες κάθε χρήστη, από τα πληρώματα και τους superintendents έως τα τμήματα προμηθειών, οικονομικής διαχείρισης και τη διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έξυπνο αυτοματισμό, αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ευέλικτες cloud υποδομές αποτυπώνει τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη ναυτιλία. Καθώς οι οι απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας αυξάνονται και οι επιχειρησιακές προκλήσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες, ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους.

«Πιστεύουμε ότι το μέλλον του fleet management θα διαμορφωθεί μέσα από τον συνδυασμό του cloud, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αξιοποίησης των operational data», πρόσθεσε ο κ. Σαρρής. «Οι συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε στα Ποσειδώνια επιβεβαίωσαν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν πρακτικές λύσεις που δημιουργούν μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία από σήμερα, ενώ παράλληλα τις προετοιμάζουν για τις προκλήσεις του αύριο.»

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας επιταχύνεται, η Fleetwork εκτιμά ότι τα AI-assisted workflows, ο έξυπνος αυτοματισμός και οι cloud-native πλατφόρμες θα διαδραματίσουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς του fleet management.