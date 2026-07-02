ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία
Ναυτιλία
13:13 - 02 Ιουλ 2026

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι cloud-native τεχνολογίες περνούν πλέον από το στάδιο της καινοτομίας στην καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών, αποτελώντας βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα για τον κλάδο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που αποκόμισε η Fleetwork από τη συμμετοχή της στα Ποσειδώνια 2026.

Η ελληνική εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας, δημιουργός του πρώτου fully cloud και πλήρως ελληνικού maritime ERP, κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες που αναζητούν σύγχρονες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των στόλων τους, τη βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών και την καλύτερη αξιοποίηση των operational data μέσω AI-powered και cloud-native τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Fleetwork πραγματοποίησε περισσότερες από 80 συναντήσεις με εκπροσώπους 50 ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ έλαβε 15 αιτήματα για παρουσιάσεις της πλατφόρμας και περαιτέρω εμπορικές συζητήσεις.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Ποσειδώνια επιβεβαίωσαν τη σαφή μετατόπιση των προτεραιοτήτων της ναυτιλίας προς λύσεις που αξιοποιούν το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι διαχειριστές στόλων απομακρύνονται σταδιακά από τα παραδοσιακά on-premises συστήματα και τα αποσπασματικά λογισμικά, δίνοντας προτεραιότητα σε ολοκληρωμένες cloud πλατφόρμες που προσφέρουν ορατότητα των λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ πλοίου και γραφείου, δυνατότητες αυτοματοποίησης και ευέλικτη υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει τις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

«Το σημαντικότερο μήνυμα που λάβαμε από τα Ποσειδώνια είναι είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον μια στρατηγική επιλογή για τις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές», δήλωσε ο Γιάννης Σαρρής, Ιδρυτής και CEO της Fleetwork. «Περισσότερο από το 70% των συζητήσεων που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης επικεντρώθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τον αυτοματισμό και τις στρατηγικές μετάβασης στο cloud, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά αναζητά πλέον λύσεις που συνδυάζουν αυτοματοποίηση, αξιοποίηση των operational data και συνεργασία μεταξύ πλοίου και γραφείου σε πραγματικό χρόνο.»

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα κυρίαρχα θέματα των Ποσειδωνίων 2026, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το AI FleetVision, ο AI-powered βοηθός της Fleetwork, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της ναυτιλιακής λειτουργίας. Η λύση αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, ενισχύει τις δυνατότητες reporting και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης στόλου.

Οι πρώτοι χρήστες του AI FleetVision έχουν ήδη καταγράψει έως και 90% μείωση του χρόνου προετοιμασίας αναφορών, καθώς και έως 100% ταχύτερη πρόσβαση σε επιχειρησιακές πληροφορίες, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης των ομάδων τους.

Βασισμένη στην υποδομή της Amazon Web Services (AWS), η cloud-native maritime ERP πλατφόρμα της Fleetwork προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης που καλύπτει maintenance, procurement, inventory, safety, accounting & finance, crew management και operations. Δύο μόλις χρόνια μετά το λανσάρισμά της, η πλατφόρμα εξυπηρετεί περισσότερους από 300 ενεργούς χρήστες σε περισσότερα από 100 πλοία, τα οποία διαχειρίζονται 11 ναυτιλιακές εταιρείες σε πολλές χώρες.

Οι επισκέπτες της έκθεσης έδειξαν επίσης έντονο ενδιαφέρον για τη mobile εφαρμογή της Fleetwork, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του στόλου, τη διαχείριση εξοπλισμού, την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα και την έγκριση κρίσιμων εργασιών από οποιοδήποτε σημείο.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον dashboards της πλατφόρμας, το οποίο προσαρμόζει την πληροφορία στις ανάγκες κάθε χρήστη, από τα πληρώματα και τους superintendents έως τα τμήματα προμηθειών, οικονομικής διαχείρισης και τη διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έξυπνο αυτοματισμό, αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ευέλικτες cloud υποδομές αποτυπώνει τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη ναυτιλία. Καθώς οι οι απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας αυξάνονται και οι επιχειρησιακές προκλήσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες, ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους.

«Πιστεύουμε ότι το μέλλον του fleet management θα διαμορφωθεί μέσα από τον συνδυασμό του cloud, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αξιοποίησης των operational data», πρόσθεσε ο κ. Σαρρής. «Οι συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε στα Ποσειδώνια επιβεβαίωσαν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν πρακτικές λύσεις που δημιουργούν μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία από σήμερα, ενώ παράλληλα τις προετοιμάζουν για τις προκλήσεις του αύριο

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας επιταχύνεται, η Fleetwork εκτιμά ότι τα AI-assisted workflows, ο έξυπνος αυτοματισμός και οι cloud-native πλατφόρμες θα διαδραματίσουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς του fleet management.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Επιχειρήσεις

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα
Πολιτική

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά
Πολιτική

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Πιερρακάκης στο Politico: Το Eurogroup πρέπει να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Politico: Το Eurogroup πρέπει να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών
Τεχνολογία

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ