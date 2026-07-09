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Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί
Ειδήσεις
20:28 - 09 Ιουλ 2026

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Αφρικής, καθώς η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, ξεπερνώντας σε ρυθμό εξάπλωσης όλες τις προηγούμενες επιδημίες του ιού, σύμφωνα με το Africa CDC.

«Ο ιός δυστυχώς συνεχίζει να κινείται ταχύτερα από την αντίδρασή μας. Εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τα μέσα που διαθέτουμε για τον περιορισμό του», δήλωσε ο Δρ Ουέσαμ Μανκούλα, επικεφαλής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη επιδημία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, όχι μόνο μεταξύ των επιδημιών που προκαλούνται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, αλλά και σε σύγκριση με όλα τα γνωστά στελέχη του Έμπολα.

Η επιδημία κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου στη ΛΔ του Κονγκό και έκτοτε η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν καταγραφεί συνολικά 1.759 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ 600 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αντίθετα, στη γειτονική Ουγκάντα η εικόνα εμφανίζεται πιο σταθερή, με 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα και δύο θανάτους.

Δεκαεπτά επιδημίες σε πέντε δεκαετίες

Η ΛΔ του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει συνολικά 17 επιδημίες Έμπολα μέσα στον τελευταίο μισό αιώνα, γεγονός που την καθιστά μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση του ιού.

Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο δεν υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία.

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση μέσω εντατικοποίησης της επιτήρησης, της απομόνωσης των κρουσμάτων και της ενίσχυσης των μηχανισμών άμεσης ανταπόκρισης.

Η πιο φονική επιδημία στην ιστορία

Η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σημειώθηκε στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2013-2016. Εκείνη η κρίση προκάλεσε περισσότερους από 11.300 θανάτους σε περίπου 29.000 κρούσματα, με το μεγαλύτερο βάρος να καταγράφεται στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Οι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της νέας επιδημίας στη ΛΔ του Κονγκό, καθώς η ταχύτητα μετάδοσης δημιουργεί αυξημένες ανησυχίες για τη δυνατότητα ελέγχου της.

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