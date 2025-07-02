ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Eurobank Equities: Top pick η Motor Oil
Αναλύσεις
14:21 - 02 Ιουλ 2025

Eurobank Equities: Top pick η Motor Oil

Reporter.gr Newsroom
Σε αυξήσεις των τιμών στόχων για τα δύο ελληνικά διυλιστήρια προχώρησε την Τετάρτη (2/7) η Eurobank Equities.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνει την τιμή στόχο για την HELLENiQ ENERGY στα 9,1 ευρώ, από 8,8 ευρώ προηγουμένως, αλλά υποβαθμίζει τη σύσταση σε «hold» (διακράτηση) για λόγους αποτίμησης.

Όσο για τη Motor Oil, αυξάνει την τιμή στόχο στα 29,9 ευρώ, από 28,1 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση «buy» (αγορά), επανατοποθετώντας την στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της (top picks) στην Ελλάδα, καθώς το επενδυτικό προφίλ είναι πλέον σημαντικά απαλλαγμένo από κινδύνους δεδομένης της τρέχουσας τιμής, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται με discount περίπου 17% έναντι της HELLENiQ ENERGY και με μικρό discount έναντι ιστορικών μέσων επιπέδων.

Οι τιμές στόχοι που θέτουν οι αναλυτές της Eurobank Equities αντιστοιχούν σε περίπου 5,6x επί του δείκτη EV/EBITDA για τη Motor Oil το 2026 και σε 6,1x για την HELLENiQ ENERGY.

