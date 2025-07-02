ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Εξάρχου: Προϋπόθεση μία αποφασιστική Ευρώπη για την ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας
Επιχειρήσεις
14:09 - 02 Ιουλ 2025

Εξάρχου: Προϋπόθεση μία αποφασιστική Ευρώπη για την ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα έχει επιτύχει τη σημαντική μεγέθυνση της οικονομίας της, όμως για συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά θα χρειαστεί να έχει δίπλα της μία πιο αποφασιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Daniel Franklin, executive editor του «The Economist» στο 29ο Government Roundtable του Economist που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι μία Ευρώπη που αναπτύσσεται και επιταχύνει την ολοκλήρωσή της, καθώς έχουν ανακύψει νέοι κανόνες στην παγκόσμια διακυβέρνηση, με το δίκαιο του ισχυροτέρου να επικρατεί, όπως συνέβαινε στις προπολεμικές δεκαετίες. Ο επικεφαλής του Ομίλου εκτίμησε ότι η νέα αυτή κατάσταση και η προβολή ισχύος από τρίτες χώρες θα αναγκάσει την Ευρώπη να αλλάξει τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί, εκτιμώντας ότι εάν η Ε.Ε. καταφέρει να λαμβάνει πιο γρήγορες και δυναμικές αποφάσεις ώστε να απαντήσει στους ανταγωνιστές της στον κόσμο, η οικονομία της θα αναπτυχθεί ταχύτερα και θα γίνει ισχυρότερη από ποτέ. Εάν όμως αποτύχει να το κάνει, οι επιπλοκές θα είναι σοβαρές, πρόσθεσε.

Και επισήμανε ότι η Ε.Ε. σπανίως λειτουργεί ως ένωση κρατών - κάτι που έκανε μόνο επί της πανδημίας – και στο παρελθόν είχε αφήσει την Ελλάδα πολλές φορές να αντιμετωπίσει μείζονες κρίσεις μόνη της. Μνημόνευσε, επίσης, τις πιέσεις που είχαν ασκήσει στην Ελλάδα διάφορα κράτη – μέλη στα χρόνια της κρίσης, γεγονός που ενέτεινε την ύφεση, αλλά και επιτάχυνε τη λήψη μέτρων προστασίας της χώρας από εξωτερικές εξαρτήσεις, κάτι που την έφερε και σε καλύτερη θέση αφετηρίας όταν αργότερα ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το μικρό θαύμα της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Εξάρχου τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, παρατηρώντας ότι έχει επιτύχει ένα μικρό θαύμα, εάν λάβει κανείς υπόψη τι είχε προηγηθεί την προηγούμενη δεκαετία και υπογράμμισε ότι η χώρα επιβίωσε από μία μεγάλη κρίση, έχοντας το σκληρότερο νόμισμα του κόσμου και επανάκτησε την ισχύ της.

Μάλιστα, σημείωσε ότι οι Έλληνες έχουμε τεράστια αποθέματα αντοχής και ανθεκτικότητας, στοιχεία που εξηγούν και τις δυναμικές αυτής της επιτυχίας, σχολιάζοντας ότι τόσο η περίπτωση του Ομίλου AKTOR όσο και εκείνη της νέας Attica Bank αντανακλούν μία παρόμοια ιδιότητα. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι, όταν αποφασίστηκε η εμπλοκή της Winex Investments στις κατασκευές και της Thrivest Holdings στον τραπεζικό τομέα αντίστοιχα, πολλοί προειδοποιούσαν το μετοχικό σχήμα για πιθανές αρνητικές προοπτικές του εγχειρήματος, ωστόσο τόσο ο Όμιλος AKTOR όσο και η Attica Bank εξήλθαν από τη διαδικασία της εξυγίανσης και του μετασχηματισμού απείρως ισχυρότεροι και υγιέστεροι σε σχέση με το παρελθόν και υλοποιούν σήμερα την επιχειρηματική τους αποστολή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής του Ομίλου σχολίασε ιδιαίτερα θετικά την πρόταση εξαγοράς του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, σημειώνοντας ότι είναι πολύ ενδεικτική της προόδου που έχει επιτύχει η χώρα.

Περίοδος ανάπτυξης για τις κατασκευές

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, ο κλάδος των κατασκευών καταγράφει ανεκτέλεστο – ρεκόρ ύψους €16 δισ., το οποίο θα απαιτήσει αρκετά χρόνια ώστε να υλοποιηθεί. Και παρατήρησε ότι καθώς είναι δύσκολο να κατασκευαστούν όλα τα έργα ταυτόχρονα, κάποια θα προχωρήσουν κατά προτεραιότητα, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ενώ προέβλεψε ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών, θα υπάρξει κάποια εύλογη κάμψη στον κλάδο και για αυτόν τον λόγο ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό στρατηγικό πλάνο επέκτασης σε νέους τομείς για τη δημιουργία εσόδων από επιπρόσθετες πηγές, όπως τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, οι ΑΠΕ και το Real Estate, ώστε να διασφαλιστούν χρηματοροές και να συνεχιστεί ο δυναμισμός του Ομίλου στο μέλλον.

Μάλιστα, έκανε ειδική μνεία στην αγορά της Ρουμανίας, η οποία δρομολογεί την δημοπράτηση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού μεγάλων έργων υποδομών, που θα εγγυηθεί την ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας για το ορατό μέλλον, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου στο μέλλον.

