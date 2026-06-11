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Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
20:31 - 11 Ιουν 2026

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι μια επιστροφή σε σύγκρουση πλήρους κλίμακας θα είχε σημαντικό κόστος για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, η Κάλας χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και σε κρίσιμες υποδομές ως «απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην ένταση που επικρατεί.

Όπως ανέφερε, συζήτησε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε επίσης επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Σεΐχη Τζαράχ Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ.

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