Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, η Κάλας χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και σε κρίσιμες υποδομές ως «απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην ένταση που επικρατεί.
Όπως ανέφερε, συζήτησε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε επίσης επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Σεΐχη Τζαράχ Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ.
I spoke to Iran’s Foreign Minister @araghchi about the latest escalation in the Gulf and the state of negotiations with the US.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 11, 2026
I’ve also been in touch with the Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. The resumed attacks on the Gulf countries and their…