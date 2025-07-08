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Nέο ρεκόρ 15ετίας o ΓΔ με τραπεζική υπογραφή - Ιστορικά υψηλά για Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:36 - 08 Ιουλ 2025

Nέο ρεκόρ 15ετίας o ΓΔ με τραπεζική υπογραφή - Ιστορικά υψηλά για Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Με νέο ρεκόρ 15ετίας συνέχισε τις πτήσεις του το ΧΑ με κλείσιμο στα υψηλά ημέρας (1.946,88, +1,44%).

Aυτή ήταν η 6η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση του Ιουλίου, με τις τράπεζες να καταγράφουν υψηλό 10ετίας (ΔΤΡ 2067 +3,2%) με υπεραπόδοση από ΠΕΙΡ +4,1%, Optima +3,7% , ΑΛΦΑ +3,2% και και πολύ υψηλό τζίρο στα 323 εκ. (μαζί με τα πακέτα).

Νέα ιστορικά υψηλά για Metlen (ΜΥΤΙΛ 47.10) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (20,82), εξαιρετική συνεδρίαση και για ΕΛΠΕ +3,1%, ΕΛΧΑ +2,5%, ΕΤΕ +3,3%, Cener +5,3% , ΤΙΤΑΝ +2% και ΑΡΑΙΓ +2,2%.

Μόλις τέσσερις οι μετοχές του FTSE που υποχώρησαν, με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ΕΕΕ -1,97% και ΣΑΡ -1,49%.

Καλή η εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,7%) με ΠΡΟΝΤΕΑ +1,7% αλλά με συναλλαγές μόλις 1180 τεμαχίων, ΑΒΑΞ +3,7% ΙΝΛΟΤ +2,8% και ΙΝΤΚΑ +1,7%, μικρές απώλειες σε ΟΛΠ -1% , ΚΡΙ -0,7% και Dimand -0,4%.

Μικτή κατάσταση στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ανοδικά ΜΟΤΟ, ΠΕΡΦ και ΦΑΙΣ και πτωτικά ΑΕΜ και RealCons.

Σημείο σκεπτικισμού από τον μεγάλο όγκο πακέτων σχεδόν στο σύνολο των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνολικού ποσού πάνω από τα 50 εκ. (με τις τράπεζες να έχουν και εδώ την μερίδα του λέοντος άνω των 25 εκ. αλλά και σε ΜΠΕΛΑ, ΔΑΑ κα) ειδικά όταν συμβαίνει στα υψηλά έτους και μένει να δούμε αν και εφόσον οριοθετεί κάτι παραπάνω από συναλλαγές μεταξύ funds.

Επιχείρηση αντίδρασης στις ΗΠΑ με τα futures να παραπέμπουν σε οριακά ανοδικό ξεκίνημα (S&P +0.1%) ενώ και οι ευρωπαϊκές αγορές εν αναμονή των επιστολών Τράμπ περί δασμών και λοιπών είναι μεν σε θετικό έδαφος (Dax +0.4%) αλλά χωρίς ιδιαίτερα θετική ψυχολογία, δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 17:58
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