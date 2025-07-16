Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω τα λεφτά από τους κλέφτες

Την υπόσχεση ότι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες» έστειλε την Τετάρτη (16/7) από το Καρπενήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημείωσε «πρώτοι ζητήσαμε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο για να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά για το πως θα γίνουμε καλύτεροι» προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των πραγματικών αγροτών».

Αναφερόμενος στο γενικό πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «σε μια Δημοκρατία επιβάλλεται να διαφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο ως εχθρό που θέλουμε να εξολοθρεύσουμε»



«Σε ένα περιβάλλον αστάθειας δεν χρειαζόμαστε πόλωση, λογικές εξολόθρευσης του αντιπάλου και ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.



Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι «στο σημερινό διεθνές περιβάλλον η χώρα στέκεται ισχυρή, σταθερή και με αυτοπεποίθηση». πιση της προβληματικής υπόθεσης.