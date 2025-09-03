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Trade Estates: Αύξηση 58,3% των καθαρών κερδών το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
10:12 - 03 Σεπ 2025

Trade Estates: Αύξηση 58,3% των καθαρών κερδών το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ κατέγραψε αύξηση 58,3% στα καθαρά κέρδη της το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 25,0 εκατ. ευρώ έναντι 21,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 15,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024. Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 16,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 13,8%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024. Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 58,3%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 36,8%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2024. Σύνολο Ενεργητικού 611,8 εκατ. ευρώ την 30.06.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,1%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.06.2025 ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 3,7%). Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε στα 313,4 εκατ. ευρώ (€2,60 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζονται ως κατωτέρω:

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Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου

  • Κατά το Α’ Εξαμήνου 2025 οι επισκέψεις των καταναλωτών στα Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates ανήλθαν σε 10,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2024 κατά 12,9% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε €235,3 εκατ., αυξημένες κατά 11,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και κατά 4,6% σε ίδια σημεία (like-2-like).
  • Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, ο Όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ σε περιορισμένο κύκλο θεσμικών επενδυτών, με αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ομίλου Fourlis κάτω από το 50%. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην από-ενοποίηση της Trade Estates από τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Fourlis, παραμένοντας ο μεγαλύτερος μέτοχός της σε ποσοστό 47,3%, ακολουθούμενος από την ΑUTOHELLAS ATEE (ποσοστό συμμετοχής 12,88%), την Latsco Hellenic Holdings (ποσοστό συμμετοχής 8,11%), το management της Εταιρείας σε ποσοστό 0,97% και ελεύθερη διασπορά σε ποσοστό 30,72%.
  • Εκκινήθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης των θυγατρικών «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «POLIKENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους.
  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάιο 2025, η από-επένδυση από την εταιρεία SEVAS TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας ακινήτου στα Σπάτα Αττικής, μέσω της πώλησης του 50% των μετοχών αυτής που κατείχε η Εταιρεία. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδος από την πώληση της συμμετοχής της ποσού €2,4 εκατ..

Επενδύσεις

Στον τομέα των εμπορικών πάρκων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Εμπορικού Πάρκου Top Parks Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. και προϋπολογισμού €23,0 εκατ.. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό και τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον τομέα των logistics, οι εργασίες ανέγερσης του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates, δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε για το Α’ Εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς 2025 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα εμπορικά μας πάρκα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν της αγοράς σε επίπεδο επισκεψιμότητας και κατά κεφαλήν κατανάλωσης και μαζί με την ενεργητική διαχείριση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους συμβάλουν στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Καθώς εξελίσσεται η προσθήκη νέων εμπορικών ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας, όπως το Εμπορικό Πάρκο Τοp Parks Ηρακλείου, αναδεικνύονται τα οφέλη της εξειδίκευσης λόγω των συνεργειών που προκύπτουν σε διοικητικό και λειτουργικό κόστος.

Παράλληλα, πέραν της εξέλιξης του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος στο 2ο εξάμηνο του 2025, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του διεθνούς logistics center της InterIKEA και την πλήρη επανεκκίνηση της κατασκευής του Commercial Hub του Ελληνικού στο οποίο θα ανεγερθεί το εμπορικό πάρκο Top Parks που θα στεγάσει μεταξύ άλλων το ΙΚΕΑ των Νοτίων Προαστίων, η εταιρεία μας διαβλέποντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των μεγάλων αναπτύξεων Logistics λόγω του επαναπροσδιορισμού του παγκόσμιου εμπορικού χάρτη αποφάσισε να συμμετέχει μέσω της Ένωσης Προσώπων «Goldair Cargo – Aktor Όμιλος Εταιρειών – Trade Estates» στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη παραχωρησιούχου για το έργο «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 10:54
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