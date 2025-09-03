Επίσκεψη Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., εκφράζοντας την στήριξή του στην εγχώρια παραγωγή και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα της Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές μονάδες της Ζυθοποιίας, ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Ζυθοποιίας κ. Νικόλαο Μπήλιο για τις διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται στην εταιρεία, και συνομίλησε με στελέχη της Ζυθοποιίας για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δερμεντζόπουλος τόνισε:

«Ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ως Θρακιώτης, στηρίζω με θέρμη την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε, η οποία αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης και επιχειρηματικής δράσης. Είναι σημαντικό να ενισχύουμε τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ποιότητα, την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη. Η Κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα τέτοιες επιχειρήσεις, τις αγκαλιάζουμε και τις ενισχύουμε, ώστε το ταλέντο και η δυναμική των ανθρώπων τους να λειτουργήσει ως πρότυπο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, επίσης, αποδεικνύει έμπρακτα πως η ψηφιακή καινοτομία, με την εφαρμογή νέων ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζει πρωτοποριακά η εταιρεία, μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία στη βιομηχανία. Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και η μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική παραγωγή».

Από την πλευρά της εταιρείας, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, κ. Νικόλαος Μπήλιος, δήλωσε:

«Η παρουσία του Υφυπουργού στις εγκαταστάσεις μας αποτελεί τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά για να προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον καταναλωτή και στο περιβάλλον. Η στήριξη της Πολιτείας, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Θράκης και της χώρας γενικότερα. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν επαναπαυόμαστε στα μέχρι σήμερα εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά επενδύουμε στρατηγικά στο μέλλον. Μόνο για την περίοδο 2023–2025, το επενδυτικό μας πλάνο ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής και τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και της χώρας γενικότερα».