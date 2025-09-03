ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσκεψη Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:52 - 03 Σεπ 2025

Επίσκεψη Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., εκφράζοντας την στήριξή του στην εγχώρια παραγωγή και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα της Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές μονάδες της Ζυθοποιίας, ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Ζυθοποιίας κ. Νικόλαο Μπήλιο για τις διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται στην εταιρεία, και συνομίλησε με στελέχη της Ζυθοποιίας για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δερμεντζόπουλος τόνισε:

«Ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ως Θρακιώτης, στηρίζω με θέρμη την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε, η οποία αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης και επιχειρηματικής δράσης. Είναι σημαντικό να ενισχύουμε τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ποιότητα, την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη. Η Κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα τέτοιες επιχειρήσεις, τις αγκαλιάζουμε και τις ενισχύουμε, ώστε το ταλέντο και η δυναμική των ανθρώπων τους να λειτουργήσει ως πρότυπο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, επίσης, αποδεικνύει έμπρακτα πως η ψηφιακή καινοτομία, με την εφαρμογή νέων ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζει πρωτοποριακά η εταιρεία, μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία στη βιομηχανία. Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και η μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική παραγωγή».

Από την πλευρά της εταιρείας, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, κ. Νικόλαος Μπήλιος, δήλωσε:

«Η παρουσία του Υφυπουργού στις εγκαταστάσεις μας αποτελεί τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά για να προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον καταναλωτή και στο περιβάλλον. Η στήριξη της Πολιτείας, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Θράκης και της χώρας γενικότερα. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν επαναπαυόμαστε στα μέχρι σήμερα εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά επενδύουμε στρατηγικά στο μέλλον. Μόνο για την περίοδο 2023–2025, το επενδυτικό μας πλάνο ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής και τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και της χώρας γενικότερα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου
Πολιτική

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;
Ανεμοδείκτης

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ