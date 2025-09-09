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DIS: Αύξηση 12% του κύκλου εργασιών το 2024
Αναλύσεις
11:16 - 09 Σεπ 2025

DIS: Αύξηση 12% του κύκλου εργασιών το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Dynamic Integrated Solutions (DIS) κατέγραψε αύξηση 12% στον κύκλο εργασιών το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία, την αποτελεσματική υλοποίηση έργων και τη στρατηγική προσήλωσή της σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Για το 2024 η DIS κατέγραψε:

  • Κύκλο εργασιών €8,23 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2023 (€7,32 εκατ.).
  • Καθαρά κέρδη μετά φόρων €1,43 εκατ., με μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023. EBITDA €2.002.698,67, διατηρώντας τα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας του 2023 (€1.999.611,29).
  • Ταμειακά διαθέσιμα και Ομόλογα €5,70 εκατ., αυξημένα σε σχέση με το 2023, παρά τις σημαντικές επενδύσεις για τα νέα της γραφεία και τις πάγιες υποδομές.
  • Σημαντική αύξηση των παγίων στοιχείων λόγω στρατηγικών επενδύσεων σε ακίνητα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

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Η σταθερότητα του EBITDA και η αύξηση του κύκλου εργασιών επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της DIS να αναπτύσσεται με συνέπεια, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της, παρά τις προκλήσεις της αγοράς.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τη διαρκή ζήτηση για ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, την επιτυχή υλοποίηση έργων Microsoft Dynamics 365 και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών από κλάδους όπως το Λιανεμπόριο, η Βιομηχανία, ο Φαρμακευτικός τομέας και η Διανομή.

Κατά το 2024, η DIS ολοκλήρωσε πάνω από 25 σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και διεύρυνε το πελατολόγιό της με νέες, στρατηγικές συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIS, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Η πορεία της DIS για το 2024 επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την ωριμότητα της εταιρείας. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας, να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια και να επενδύουμε δυναμικά στο μέλλον. Με σταθερό EBITDA και αυξημένο κύκλο εργασιών, παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να ενισχύουμε τις επιχειρήσεις μέσω καινοτόμων λύσεων.

Η DIS συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στο μέλλον. Επενδύουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την ενσωμάτωση λύσεων Generative και Agentic AI. Επενδύουμε σε νέο πρότυπο κτήριο γραφείων για τη δημιουργία του χώρου εργασίας του μέλλοντος. Παρά τις επενδύσεις αυτές, η ρευστότητα της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, με αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και των ομολόγων. Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: να είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης».

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