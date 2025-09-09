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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία
Χρηματιστήρια
11:05 - 09 Σεπ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές σημειώνουν μεικτά πρόσημα στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Τρίτη (9/9), με τους επενδυτές της περιοχής να επικεντρώνονται στις περαιτέρω πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία μετά την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα (8/9).

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,22% και διαμορφώνεται στις 553,28 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,15% στις 23.787,70 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,13% στις 9.233,75 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,46% στις 7.770,73 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,79% και διαμορφώνεται στις 42.075,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,08% στις 14.998,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,18% και διαμορφώνεται στις 7.740,04 μονάδες.

Στις αγορές μετοχών, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία εξόρυξης Anglo American σημειώνει άνοδο 7,6% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της για συγχώνευση με την καναδική Teck Resources, με σκοπό τη δημιουργία μιας από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χαλκού στον κόσμο.

Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει την έδρα της στον Καναδά και αναμένεται να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Τορόντο, του Λονδίνου και του Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Anglo American θα κατέχουν περίπου το 62,4% της συγχωνευμένης οντότητας, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα κατέχουν το υπόλοιπο 37,6%.

«Η Anglo American και η Teck πιστεύουν ότι η δημιουργία της Anglo Teck μέσω μιας συγχώνευσης μεταξύ ίσων θα προσφέρει εξαιρετικά και διαρκή οφέλη για τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης μιας παγκόσμιας εταιρείας κρίσιμων ορυκτών με έδρα τον Καναδά, ενισχύοντας την ηγετική θέση του Καναδά στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών στην παγκόσμια σκηνή», ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή δήλωση.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, μετά την απώλεια της ψήφου εμπιστοσύνης από τον Μπαϊρού και την κεντρώα μειοψηφική κυβέρνησή του τη Δευτέρα.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναμενόταν να χάσει την πρόταση, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη των πολιτικών αντιπάλων του, τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, για τα σχέδια του προϋπολογισμού του 2026 που αποσκοπούν στη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Η απώλεια της ψήφου εμπιστοσύνης σημαίνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα πρέπει τώρα να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ο Μακρόν θεωρείται πιθανό να επιλέξει έναν άλλο κεντρώο σύμμαχο για να ηγηθεί μιας μειοψηφικής κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 11:04
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