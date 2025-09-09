Μητσοτάκης: Κάθε χρόνο το πλεόνασμα επιστρέφεται στην κοινωνία - Μήνυμα Τασούλα υπέρ της... αυτοδυναμίας

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και τον ενημέρωσε για την πορεία της οικονομίας και τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ.

Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τασούλας εστίασαν στα ζητήματα της οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός πήρε πρώτος το λόγο και είπε: «Είχα την ευκαιρία στη ΔΕΘ να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τον δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.



Κάναμε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν στόχο: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς με διαφορετικό τρόπο. Δίνουμε πολύ έμφαση στα παιδιά καθώς όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση», είπε και πρόσθεσε:

«Θέλω να σταθώ στις πρωτοβουλίες για την ελληνική περιφέρεια με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με κάτω από 1.500 κατοίκους. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τη στήριξη της περιφέρειας. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντική παρέμβαση τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά».

«Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», είπε κλείνοντας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε από τη μεριά του:

«Εάν η οικονομία δεν είχε τέτοια επιτυχία, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει αυτά τα ανοίγματα. Το πακέτο παροχών αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες όπως στο παρελθόν.



Σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα που δεν έδωσαν σταθερότητα και αυτοδυναμία ενώ η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από την λογική της Ψωροκώσταινας. Έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιοπής, Στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα.



Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί».