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Ισχυρή ανάπτυξη για τη Γενική Εμπορίου στο α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
18:50 - 12 Σεπ 2025

Ισχυρή ανάπτυξη για τη Γενική Εμπορίου στο α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με αύξηση στον κύκλο εργασιών, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη, ενώ τα ίδια κεφάλαια διατηρήθηκαν ισχυρά και ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε. 

Πιο αναλυτικά, ισχυρή αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε κατά το πρώτο μισό του 2025 η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς:

  • Ο κύκλος εργασιών της ανέβηκε από τα 19,4 στα 25,57 εκατ. ευρώ.
  • Το EBITDA βελτιώθηκε από το 1,65 στα 2,37 εκατ. ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη διογκώθηκαν από το 1,1 στο 1,648 εκατ. ευρώ.
  • Στις 30/6/2025 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στο 1,8 εκατ. ευρώ.

Για το δεύτερο μισό του 2025, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει αντίστοιχα θετική πορεία.

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