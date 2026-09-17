Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

Τη νέα εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ αποτυπώνουν δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το «φως» της δημοσιότητας την Πέμπτη (17/9)· η πρώτη για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και εκ μέρους της εταιρείας Marc και η δεύτερη από την εταιρεία MRB για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open.

Οι έρευνες αποτυπώνουν τόσο την πρόθεση ψήφου όσο και τις απόψεις των πολιτών για τις εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, ενώ περιλαμβάνουν και ερωτήματα για την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών, καθώς και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ 29% και 31% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ εξασφαλίζει 31% στη δημοσκόπηση της Marc και 29% στη μέτρηση της MRB, ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου, οι τρεις πρώτες θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 23,8% (MRB), 27,5% (Marc)

ΕΛΑΣ: 14,3% (MRB), 14% (Μarc)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (MRB), 10,1% (Marc)

Στην δημοσκόπηση της MRB, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο στο 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,7%.

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Ψηλά η αδιευκρίνιστη ψήφος

Ιδιαίτερο στοιχείο της μέτρησης της MRB αποτελεί η αδιευκρίνιστη ψήφος, η οποία ανέρχεται συνολικά στο 18%. Ειδικότερα, το 14,7% δηλώνει «δεν αποφάσισα/δεν απαντώ», ενώ το 3,3% τοποθετείται στην κατηγορία «λευκό/άκυρο/αποχή».

Στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου, η MRB κατέγραφε 23,8% για τη ΝΔ, 14,4% για την ΕΛΑΣ και 9,1% για το ΠΑΣΟΚ, στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί και τότε από μέσα ενημέρωσης.

Στη μέτρηση της Marc, τα στοιχεία που αφορούν την αδιευκρίνιστη είναι εξίσου ενδιαφέροντα, αφού ως προς το προφίλ των αναποφάσιστων:

Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Κοινό στοιχείο και των δύο μετρήσεων, η δυσπιστία απέναντι στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τους κκ. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Marc:

Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Στη δημοσκόπηση της MRB:

Το 6,7% αξιολογεί τα μέτρα του πρωθυπουργού ως «πολύ θετικά», το 23,5% ως «αρκετά θετικά» και το 58,9% ως «αρνητικά», με το 23,7% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σε ξεχωριστό ερώτημα για το εάν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% εκτιμά ότι ανακοινώθηκαν λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Το 24,7% θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας, το 9,6% ότι ανακοινώθηκαν περισσότερα και το 12% δεν τοποθετείται.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση απαντήσεων όταν το ερώτημα αφορά το άμεσο όφελος για τους ίδιους τους πολίτες ή τα νοικοκυριά τους. Συνολικά το 83,4% απαντά ότι ευνοείται «λίγο» ή «καθόλου» από τα μέτρα: 27% «λίγο» και 56,4% «καθόλου».

Από την άλλη πλευρά, 9,6% δηλώνει ότι το ίδιο ή το νοικοκυριό του ευνοείται «πολύ» ή «αρκετά», με τα επιμέρους ποσοστά να διαμορφώνονται σε 1,3% και 8,3% αντίστοιχα. Το 7,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καλύτερα τα ποσοστά Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους — 4,3% «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, 38% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να τοποθετηθούν για τις οικονομικές εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, το 39,7% δηλώνει ότι βρίσκεται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμησή του, ενώ το 37,2% τοποθετείται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 23,1% δεν παίρνει θέση.

«Χλιαρή» η ανταπόκριση για Τσίπρα

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% τα αξιολογεί θετικά, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Το 37,3% τα αξιολογεί αρνητικά — 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά» — ενώ 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις εξαγγελίες. Το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα για τις οικονομικές εκτιμήσεις που συνόδευσαν τις εξαγγελίες του, το 27,3% τοποθετείται πιο κοντά στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα και το 45,4% πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 27,4% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Ειδικά για το κατά πόσο θεωρούν οι πολίτες πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 22,1% το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% απαντά ότι το θεωρεί «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο», ενώ 10,4% δεν παίρνει θέση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και παρότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δεν εντυπωσίασε, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός, οι περισσότεροι ερωτηθέντες επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη δημοσκόπηση της Marc ο πρωθυπουργός «κερδίζει» με 31% έναντι Τσίπρα με 16,1% και Ανδρουλάκη με 8%, ενώ στη μέτρηση της MRB προηγείται με 23,7% και ακολουθεί ο Τσίπρας με 14% και ο Ανδρουλάκης με 6,9%.

Η επιλογή «Κανένας», βέβαια, έχει και πάλι την… τιμητική της με 23,5%.

Κόμμα Σαμαρά: Πόσοι θα στήριζαν τον πρώην πρωθυπουργό

Όπως σε κάθε μέτρηση τον τελευταίο καιρό, δεν θα μπορούσε να λείπει και ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του, με τους περισσότερους πολίτες πάντως να απαντούν ότι δεν θα επέλεγαν να το ψηφίσουν.

Ωστόσο, τα ποσοστά του έχουν ανέβει αισθητά σε σχέση με μετρήσεις του παρελθόντος.

Έτσι, βλέπουμε:

- Στη Marc: Το 12,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σίγουρο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 85,3% απάντησε πως μάλλον / σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε.

- Στην MRB: Το 16,8% απαντά ότι θα ήταν πιθανό να το ψηφίσει: το 4,9% «σίγουρα» και το 11,9% «μάλλον». Αντίθετα, το 79,2% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, με το 13,8% να απαντά «μάλλον δεν θα το ψήφιζα» και το 65,4% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα». Το 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.