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Κέκροψ: Στα €2,06 εκατ. οι πωλήσεις το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
17:51 - 19 Σεπ 2025

Κέκροψ: Στα €2,06 εκατ. οι πωλήσεις το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, η Κέκροψ κατέγραψε σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές της επιδόσεις, με αύξηση των πωλήσεων και μείωση της ζημίας προ φόρων σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, επηρεασμένες από τη διαχείριση ακινήτων και τις προβλέψεις απομείωσης.

Οι πωλήσεις για το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 2.065 χιλ. ευρώ έναντι 505 χιλ. ευρώ στις 30/06/2024. Η αύξηση οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου ΟΤ 133, σε σύγκριση με την πώληση του 50% του διαμερίσματος στην οδό Περσέως 1-3 κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Η ζημία προ φόρων για το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 674 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 922 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Η τρέχουσα περίοδος επηρεάστηκε αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ύψους 388 χιλ. ευρώ, ενώ στη συγκρίσιμη περίοδο η αντίστοιχη απομείωση ήταν 500 χιλ. ευρώ.

Χωρίς την επίδραση των απομειώσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων για την τρέχουσα χρήση θα ήταν ζημία 286 χιλ. ευρώ, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024 θα ήταν ζημία 422 χιλ. ευρώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 17:51
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