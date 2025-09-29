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Η Pantelakis Securities διατήρησε την τιμή-στόχο για την Jumbo στα €36 - Σύσταση overweight
Αναλύσεις
12:48 - 29 Σεπ 2025

Η Pantelakis Securities διατήρησε την τιμή-στόχο για την Jumbo στα €36 - Σύσταση overweight

Reporter.gr Newsroom
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Η Pantelakis Securities διατήρησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 36 ευρώ μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου, εκφράζοντας σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα εκτιμήθηκε κοντά στο 15%.

Η χρηματιστηριακή ανέφερε ότι τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5% στο εξάμηνο, παρά τη διάβρωση των περιθωρίων κέρδους, χάρη στην αυξημένη συμβολή των εξαγωγών.

Το guidance της διοίκησης για σταθερά κέρδη ύψους 309 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης αποδείχθηκε 8% χαμηλότερο από την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής για κέρδη 335 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή κρίθηκε ελκυστικά αποτιμημένη, με το Ρ/Ε στο 11,3 και το EV/EBITDA στο 8,5. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι οι ισχυρές εκτιμήσεις για ελεύθερες ταμειακές ροές το 2026 και το 2027, σε συνδυασμό με γενναιόδωρα μερίσματα, ενίσχυσαν περαιτέρω την ελκυστικότητα του τίτλου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 12:53
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