Δάιος Πλαστικά: Η ΓΣ ενέκρινε το αίτημα υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο για επένδυση €9,5 εκατ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ»

Παρέστησαν αυτοπροσώπως επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις 13.585.796 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι το 90,55% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί για το πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης «Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/2022 και Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου», με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,55% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.585.796 μετοχές, και 13.585.796 έγκυρες θετικές ψήφους) την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 - Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», Γ’ Κύκλος με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/08854/03 και Κωδικό ενέργειας: 15552, η οποία αφορά στην κτηριακή και μηχανολογική επέκταση με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής πλαστικών φύλλων, συνολικού ύψους 9.500.000,00€, η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως εξής:

Αναφορικά με την πρόθεση λήψης τραπεζικού ομολογιακού δανείου αποφασίζεται η λήψη ομολογιακού δανείου ύψους τουλάχιστον 9.500.000,00 €, 10ετούς διάρκειας και την προσκόμιση της προέγκρισης ή έγκρισης της τράπεζας στην αρμόδια υπηρεσία.

Η επιστολή εκδίδεται για να αποτελέσει τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν.4887/2022.

Μετά την προέγκριση ή έγκριση της επένδυσης και την οριστικοποίηση του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου θα οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης με αντίστοιχες αποφάσεις Γ.Σ..

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την κατάθεση επιστολής που εκδίδεται για να αποτελέσει τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν.4887/2022 καθώς και για την υλοποίηση της έκδοσης ομολογιακού δανείου κατά τα ανωτέρω, ορίζοντας με ειδική απόφασή του εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου από κοινού ή ξεχωριστά, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Α. να υπογράψουν για λογαριασμό της όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Β. Προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

Γ. Εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.