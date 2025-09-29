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ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για μόνιμες θέσεις στη ΡΑΑΕΥ
Εργασιακά
12:38 - 29 Σεπ 2025

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για μόνιμες θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Reporter.gr Newsroom
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Άνοιξε σήμερα 29/9 η πλατφόρμα αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ, που αφορά μόνιμες θέσεις εργασίας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η προκήρυξη περιλαμβάνει συνολικά 20 θέσεις για πτυχιούχους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτοντας τομείς όπως διοικητικό-οικονομικό, νομικό, στατιστική, ηλεκτρολόγων μηχανικών, βιβλιοθηκονομία και περιβάλλον.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 14:00, και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά, γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ, καθώς και ενημερωμένο μητρώο ΑΣΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τα κριτήρια των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης).

Η προκήρυξη 5Κ/2025 δίνει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες και ειδικούς σε ποικίλους τομείς να ενταχθούν σε σταθερές και μόνιμες θέσεις στο δημόσιο, με αντικείμενο κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων στη χώρα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

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