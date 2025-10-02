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EBRD: Επενδύει €50 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα
Αναλύσεις
13:10 - 02 Οκτ 2025

EBRD: Επενδύει €50 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύει 50 εκατ. ευρώ στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το ομόλογο των 500 εκατομμυρίων ευρώ, με διάρκεια επτά ετών, θα καταχωρηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η επένδυση της EBRD θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, των συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών, των υποδομών, καθώς και της ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε όλη την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Κόσοβο.

Τα συνολικά έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εκδότριας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων υποδομών και ενέργειας, καθώς και για την αναχρηματοδότηση χρέους της εκδότριας και των θυγατρικών της και για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης του ομολόγου.

Ως μέρος αυτής της επένδυσης και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την EBRD, αναμένεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στον εργατικό δυναμικό και στα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς και ότι θα ξεκινήσει ετήσιες εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια για να προσελκύσει νέους, ιδιαίτερα γυναίκες, στον κλάδο.

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