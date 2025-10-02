Tesco: Αναθεώρηση κερδών προς τα πάνω λόγω αύξησης πελατών και ισχυρών πωλήσεων

Η Tesco αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα κέρδη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, καθώς η αλυσίδα σούπερ μάρκετ κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους πελάτες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, κυρίως λόγω των ανταγωνιστικών της τιμών και της ευρείας ποικιλίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Tesco — ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο των σούπερ μάρκετ στη Βρετανία — προβλέπει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της κέρδη για το έτος θα φτάσουν τα 3,1 δισεκατομμύρια λίρες (ή 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια), έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3 δισεκατομμύρια λίρες.

Η εταιρεία έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της εις βάρος των ανταγωνιστών της κατά το τελευταίο έτος, εφαρμόζοντας μια τιμολογιακή στρατηγική που ανταγωνίζεται ευθέως τις εκπτωτικές αλυσίδες. Παράλληλα, τόσο η σειρά premium προϊόντων όσο και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των πωλήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Tesco, η σειρά Tesco Finest συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να καταγράφει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στις πωλήσεις.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Clubcard παραμένει το πιο δημοφιλές στην αγορά των σούπερ μάρκετ, προσφέροντας στην Tesco σημαντικά δεδομένα που αξιοποιούνται για την αποστολή προσωποποιημένων προσφορών στους καταναλωτές και τη συνεργασία με εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων για ανταλλαγή πληροφοριών.