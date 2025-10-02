Η Ευρώπη επενδύει στην αντι-drone τεχνολογία – Η αμυντική βιομηχανία σε αναβρασμό

Οι αμυντικοί κολοσσοί χαιρέτισαν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εγκαθίδρυση ενός "τοίχους drones" στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, αναφέροντας ότι η εμβληματική αυτή πολιτική θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας ταχέως αυξανόμενης απειλής ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι δεκάδες πολιτικοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη (2/10) στην Κοπεγχάγη της Δανίας για να συζητήσουν πώς θα ενισχύσουν την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και, ίσως ακόμη πιο σημαντικό, πώς θα χρηματοδοτηθούν και θα λειτουργήσουν αυτά τα έργα.

Τείχος προστασίας απέναντι στα ρωσικά drones

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ο σουηδικός αμυντικός κατασκευαστής Saab δήλωσε ότι καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι «θα ήταν ευτυχής» να συζητήσει πώς η αμυντική βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στον προτεινόμενο τείχο drones.

«Είναι σαφές ότι η απειλή από τα drones αυξάνεται ραγδαία τόσο σε πολιτικά όσο και σε στρατιωτικά πλαίσια, και ότι μια συνεργατική ευρωπαϊκή προσπάθεια θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτή την απειλή», δήλωσε ο Ματίας Ρόνστρεμ, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της Saab.

Το ενδιαφέρον γύρω από την ιδέα ενός πολυεπίπεδου "τοίχους drones" στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ρουμανία – μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία – έχουν αναφέρει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, φερόμενες να εμπλέκουν ρωσικά μαχητικά ή drones.

Η Δανία και η Νορβηγία, επίσης, έχουν αναφέρει αγνώστου ταυτότητας drones στον εναέριο χώρο τους τις τελευταίες ημέρες, με τα περιστατικά να προκαλούν σημαντικές διαταραχές σε αεροδρόμια και αεροπορική κυκλοφορία.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, αποκαλώντας τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Παρά ταύτα, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου έχουν ενισχύσει τις φωνές υπέρ της δημιουργίας ενός τοίχους drones που θα προστατεύει καλύτερα την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης από πιθανές επιθέσεις.

Ζυμώσεις στην αμυντική βιομηχανία

Μιλώντας στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ «πρέπει να ακούσει την έκκληση των Βαλτικών χωρών και να χτίσει έναν τοίχο drones». Περιέγραψε την προοπτική αυτή ως «θεμέλιο μιας αξιόπιστης άμυνας».

Η βρετανική αμυντική εταιρεία BAE Systems, η οποία έχει δει το χαρτοφυλάκιό της σε drones να αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ότι ήδη παρέχει «τη ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής αεράμυνας μέσω του ρόλου του μαχητικού Typhoon στις επιχειρήσεις επιτήρησης του ΝΑΤΟ.

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε περαιτέρω τις πρωτοβουλίες και τις απαιτήσεις των συμμάχων και εταίρων του ΝΑΤΟ», δήλωσε εκπρόσωπος της BAE Systems.

Η γερμανική εταιρεία Rheinmetall, από την πλευρά της, ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής της ΕΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει ήδη «έντονο ενδιαφέρον» για τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) και την αντι-drone άμυνα.

«Τα drones είναι σχετικά εύκολοι στόχοι γιατί πετούν συχνά αργά και πολύ χαμηλά», ανέφερε εκπρόσωπος της Rheinmetall.

«Η πρόκληση είναι να εντοπίζονται και να διακρίνονται τα μικρά (mini και micro) drones, αλλά και να αντιμετωπίζονται επιθέσεις σμήνους. Η αποτελεσματική άμυνα απαιτεί συνδυασμό μέτρων, με την πυροβόλο άμυνα κατά drones να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αποτελεί το μόνο οικονομικά αποδοτικό μέσο».

Στο πλαίσιο αυτό, ένα πυροβόλο σύστημα αντι-drone θεωρείται από τη Rheinmetall ως το «ιδανικό μέσο» για άμυνα σε κοντινή απόσταση όσον αφορά την αποδοτικότητα κόστους, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία.

Συμβολή από πολλές χώρες και την Ουκρανία

Καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συνεδρίαζαν την Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας δήλωσε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη συνεισφέρει εξοπλισμό αντι-drone, τεχνογνωσία και προσωπικό για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας κατά των drones αυτή την εβδομάδα.

Η Ουκρανία, με σημαντική εμπειρία στον πόλεμο με drones λόγω του πολέμου με τη Ρωσία, παρείχε επίσης την τεχνογνωσία της στη Δανία.

Τρία σημεία προβληματισμού

Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι αμυντικοί όμιλοι που παρακολουθούν στενά την προοπτική ενός τοίχους drones στην ανατολική Ευρώπη.

Ο Γενς Χόλτσαπφελ, διευθυντής επιχειρήσεων της σουηδικής εταιρείας Nordic Air Defense (NAD), επίσης χαιρέτισε το σχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε «τολμηρό και φιλόδοξο».

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ασφαλώς καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί κάθε επένδυση στην άμυνα κατά των drones είναι απαραίτητη και, φυσικά, είναι ευχάριστο να βλέπουμε τους ευρωπαίους ηγέτες να ενώνουν τις δυνάμεις τους γύρω από μια κοινή αντίληψη της απειλής», δήλωσε στο CNBC μέσω βιντεοκλήσης.

Ωστόσο, η ώθηση για την ανάπτυξη του τοίχους drones έχει εγείρει και κάποιες ανησυχίες. Ο Χόλτσαπφελ ανέφερε ότι ακόμα και η ονομασία "τοίχος drones" μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις, καθώς απλοποιεί υπερβολικά την πραγματικότητα.

«Αυτό θα είναι ένα δίκτυο από ραντάρ, αισθητήρες και αντίμετρα που πρέπει να είναι διαλειτουργικά και ενσωματωμένα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση», υπογράμμισε.

Επιπλέον, τόνισε πως η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη και τον κίνδυνο επιθέσεων από drones που εκτοξεύονται εντός του ευρωπαϊκού εδάφους, είτε από κρατικούς είτε από μη κρατικούς φορείς, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εμπνευστεί από την περίφημη επίθεση drones τύπου "Ιστού Αράχνης" της Ουκρανίας σε στρατηγικούς στόχους εντός Ρωσίας.

«Ανησυχώ μήπως το εγχείρημα βαλτώσει στη γνωστή ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τις διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών για το ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν και λοιπά», δήλωσε.

«Είναι τελευταία στιγμή για να στηθεί ένας τέτοιος τοίχος και φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να το υλοποιήσουμε με την ταχύτητα που απαιτείται», κατέληξε.