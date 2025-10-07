ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Jumbo: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στο εννιάμηνο
Αναλύσεις
18:03 - 07 Οκτ 2025

Jumbo: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στο εννιάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 4% για το Σεπτέμβριο του 2025, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να παρουσιάζει πολυποίκιλες προκλήσεις. Συνολικά, για το εννιάμηνο οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,6%.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που περιλαμβάνει πωλήσεις που σχετίζονται με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Ωστόσο, στην Ελλάδα, η κατηγορία των σχολικών ειδών επηρεάζεται δομικά από τη συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για τις πωλήσεις σχολικών προϊόντων, την οποία ο Όμιλος αντιμετωπίζει με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών που απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025, απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η μοναδική σχέση τιμής–ποιότητας που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές. Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις παραμένουν σταθερές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, στην Ελλάδα και την Κύπρο οι επιδόσεις των καταστημάτων κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, στηρίζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου, παρά τις προφανείς δημογραφικές αντιξοότητες.

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 7,6%, διατηρώντας τον ρυθμό ανάπτυξης σταθερό, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Το Σεπτέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά 6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, για το 9μηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά το Σεπτέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά το Σεπτέμβριο του 2025, παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 3% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 9μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά 6% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

