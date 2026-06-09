Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, με έμφαση στην Ελλάδα όπου καταγράφεται ένα απ' τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι από το 2014 η ΕΕ έχει διαθέσει περίπου 25 δισ. ευρώ από την Πολιτική Συνοχής για την ανεργία των νέων. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίου (ΕΕΣ), πολλά από τα χρηματοδοτούμενα μέτρα δεν επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Όπως τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέτρων είναι ακόμα πιο αναγκαία για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ, ενώ οι ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν το ζητούμενο.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά απ' την Επιτροπή:

α) Συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

β) Να βοηθήσει στοχευμένα χώρες, όπως η Ελλάδα, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «η ανεργία των νέων σκοτώνει την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και την καινοτομία και επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα και την ερήμωση της περιφέρειας. Χώρες όπως η Ελλάδα με τα μεγαλύτερα ποσοστά νεανικής ανεργίας, χρειάζονται επειγόντως δράσεις. Καλώ την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να καλύψει τις εσωτερικές ανεπάρκειες των Κρατών Μελών με εναρμονισμένες και στοχευμένες δράσεις».