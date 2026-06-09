ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική
18:40 - 09 Ιουν 2026

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, με έμφαση στην Ελλάδα όπου καταγράφεται ένα απ' τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.  

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι από το 2014 η ΕΕ έχει διαθέσει περίπου 25 δισ. ευρώ από την Πολιτική Συνοχής για την ανεργία των νέων. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίου (ΕΕΣ), πολλά από τα χρηματοδοτούμενα μέτρα δεν επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Όπως τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέτρων είναι ακόμα πιο αναγκαία για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ, ενώ οι ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν το ζητούμενο.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά απ' την Επιτροπή:

α) Συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

β) Να βοηθήσει στοχευμένα χώρες, όπως η Ελλάδα, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «η ανεργία των νέων σκοτώνει την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και την καινοτομία και επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα και την ερήμωση της περιφέρειας. Χώρες όπως η Ελλάδα με τα μεγαλύτερα ποσοστά νεανικής ανεργίας, χρειάζονται επειγόντως δράσεις. Καλώ την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να καλύψει τις εσωτερικές ανεπάρκειες των Κρατών Μελών με εναρμονισμένες και στοχευμένες δράσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια
Πολιτική

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»
Ειδήσεις

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες
Ειδήσεις

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
11/06/2026 - 16:32

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια

Πολιτική
11/06/2026 - 16:23

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:17

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

Ακίνητα
11/06/2026 - 16:12

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 16:07

Δήμος Αθηναίων: Καλέστε στο 1595 και κλείστε ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 16:01

Το ΠΑΣΟΚ πάει για ανένδοτο κατά των δημοσκόπων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:01

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε απόψε σκληρά το Ιράν - Θα καταλάβουμε τις πετρελαϊκές υποδομές

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 15:51

Το «πήγαιν’ έλα» με την ώρα μετάδοσης της συνέντευξης Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:46

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων στο 2,25% – Στροφή στη νομισματική πολιτική με φόντο τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

Υγεία
11/06/2026 - 15:43

3ο ΣΦΕΕ Summit: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ καινοτομίας και δημοσιονομικής σταθερότητας

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 15:37

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:32

Δένδιας: Νέα αμυντική εποχή με drones, εγχώρια παραγωγή και «Ατζέντα 2030»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:17

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:58

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 14:55

Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 14:50

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι – «Δεν εγκρίθηκαν οι απαραίτητες αμυντικές δαπάνες»

Εμπορεύματα
11/06/2026 - 14:35

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:27

Ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμάνια σε κοινό μέτωπο: Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Νομίσματα
11/06/2026 - 14:23

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 14:06

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/06/2026 - 14:06

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:59

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Αναλύσεις
11/06/2026 - 13:55

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/06/2026 - 13:48

Φακελάκια

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 13:47

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ