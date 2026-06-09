Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους, Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» του Real Group.

Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας, που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης, δημιουργώντας περισσότερες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

«Η ναυτιλία μας αποτελεί το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας και δίνει στην Ελλάδα το 8% του ΑΕΠ της και 200.000 θέσεις εργασίας. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και με μια οραματική πολιτική, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και με τις επενδύσεις στην ενέργεια, θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα hub ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών και καλά πληρωμένων θέσεων εργασίας και αύξησης της αξίας της περιουσίας των κατοίκων στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Αυτό είναι ένα πολύ καλό και πολύ ισχυρό αναπτυξιακό μοντέλο μιας βαριάς βιομηχανίας για τη χώρα», δήλωσε.

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα γενιά και στην ανάγκη να αναδειχθούν οι προοπτικές που προσφέρουν τα ναυτικά επαγγέλματα, τονίζοντας ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει πραγματική διέξοδο για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους ζωή και οικογένεια.

«Ο μόνος τομέας που εγώ βλέπω ξεκάθαρα αυτή την εποχή, στον οποίο μπορεί ένας νέος άνθρωπος μετά από μια καριέρα στη θάλασσα, δέκα, δεκατριών, δεκατεσσάρων χρόνων, να έχει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι η ελληνική ναυτιλία. Πρέπει να εξηγήσουμε στους νέους τι πραγματικά σημαίνει σήμερα η ζωή στη θάλασσα. Δεν μπαρκάρει κανείς πλέον για δυόμισι χρόνια. Τέσσερις- πέντε μήνες είναι το μέγιστο διάστημα παραμονής στη θάλασσα, ενώ οι αμοιβές είναι ιδιαίτερα υψηλές, με έναν καπετάνιο σε πλοίο LNG να μπορεί να λαμβάνει έως και 17.000 ευρώ τον μήνα και έναν μηχανικό έως 14.000 ευρώ», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την παγκόσμια οικονομία, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, στον πληθωρισμό και στις τιμές βασικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η Ελλάδα στήριξε μια ρεαλιστική προσέγγιση στη συζήτηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ώστε η πράσινη μετάβαση να προχωρήσει, αλλά όχι με ταχύτητες που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας και την επιβάρυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών.

Τέλος, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του προγράμματος ΑΙΓΙΣ 2 για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σημειώνοντας ότι το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά δεδομένα, drones, αισθητήρες και σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, παρέχοντας πλήρη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο και ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και των κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών της χώρας.