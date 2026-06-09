Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Στις προοπτικές της ελαιοπαραγωγής, στη σημασία της για την περιφερειακή ανάπτυξη και στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στην τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα: «Ελαιοπαραγωγή και κλιματική κρίση: Οι επιπτώσεις, η ανάγκη προσαρμογής και η διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέδειξε τη στενή σύνδεση της οικονομικής προόδου με την προστασία των φυσικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει θέσει την κλιματική αλλαγή στην κορυφή της εθνικής ατζέντας, εφαρμόζοντας πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την προστασία του Έλληνα παραγωγού.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής παραγωγής ελαιολάδου. Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει περίπου το 68% της παγκόσμιας παραγωγής, η στήριξη του κλάδου και η διασφάλιση της συνέχειάς του αποτελεί κοινό στόχο και προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εστιάζοντας στην ανάγκη για μια έξυπνη κλιματική προσαρμογή, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δείχνουν τον δρόμο για τη θωράκιση της ελαιοκαλλιέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ήπιων πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας (φυτοκάλυψη, περιορισμένη κατεργασία) και η επιλογή ποικιλιών ελιάς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη φυσική αντοχή σε περιόδους ξηρασίας.

Πέρα από την περιβαλλοντική θωράκιση, ο κ. Τσαβδαρίδης ανέδειξε την οικονομική διάσταση του κλάδου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της τυποποίησης και τη δημιουργία επώνυμων προϊόντων (premium και βιολογικών), ώστε η προστιθέμενη αξία της παραγωγής να παραμένει στην ελληνική ύπαιθρο και στους τοπικούς παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, μετουσιώνει το όραμα σε πράξη στηρίζοντας έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων». Μέσω του προγράμματος αυτού, ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 163 επενδυτικά σχέδια σε όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ, με την κρατική ενίσχυση να ανέρχεται στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εντός του 2026 προγραμματίζεται νέα προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης για την αγροδιατροφή με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση της Πολιτείας για τη στήριξη της ελληνικής επαρχίας με έργα.

Εν συνεχεία, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία «Εξωστρεφής Γεωργία», ύψους 25,48 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προστασία των 121 ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, επιστρατεύονται ψηφιακά εργαλεία και αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης σε άμεση διασύνδεση με το MyData της ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει την παρακολούθηση των ισοζυγίων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο ανά ΑΦΜ, θωρακίζοντας αποτελεσματικά τη φήμη των ελληνικών προϊόντων και το εισόδημα των παραγωγών.

Η διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελαιοπαραγωγής αποτελεί βασική επιδίωξη για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας, προωθείται ένα βιώσιμο μοντέλο που ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις.