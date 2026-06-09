Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Σε νέα συντονισμένη κίνηση πίεσης προς πρόσωπα που συνδέονται με τη βία κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη προχώρησαν η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία, επιβάλλοντας κυρώσεις σε άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, ο Σμότριτς θεωρείται πρόσωπο που προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτική Όχθη και υποστηρίζει δημόσια τον επανεποικισμό της Λωρίδα της Γάζας. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η απαγόρευση εισόδου του στη γαλλική επικράτεια.

Παράλληλα, το Παρίσι ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και σε 21 Ισραηλινούς εποίκους που φέρονται να εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες κατά Παλαιστινίων. Ο Μπαρό υποστήριξε ότι πρόκειται για πρακτικές που αντιβαίνουν στη διεθνή συναίνεση υπέρ της λύσης των δύο κρατών και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή κοινότητα.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή αντίστοιχων περιορισμών από τη Γαλλία στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Στις 23 Μαΐου, το Παρίσι του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον εμφάνιζε να μεταχειρίζεται με σκληρό τρόπο ξένους ακτιβιστές του αποκαλούμενου «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη θάλασσα από ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι οι έξι χώρες συμφώνησαν σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά προσώπων που θεωρούνται υπεύθυνα για την εντατικοποίηση της εποικιστικής δραστηριότητας και των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των μέτρων ούτε τα ονόματα όσων περιλαμβάνονται στις νέες λίστες κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουνίου 2025, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία είχαν ήδη ανακοινώσει απαγόρευση εισόδου στους Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους για υποκίνηση βίας κατά των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε απορρίψει τότε τις κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «σκανδαλώδεις».

Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 και αποτελεί διαχρονικά μία από τις βασικές εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία οδήγησε στην έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 1.080 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τόσο ένοπλοι μαχητές όσο και μεγάλος αριθμός αμάχων.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ισραήλ, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, στρατιώτες και πολίτες, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων των ισραηλινών δυνάμεων.

Η νέα πρωτοβουλία των έξι δυτικών χωρών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για περιορισμό της βίας και αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή, την ώρα που οι διπλωματικές πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση εντείνονται.