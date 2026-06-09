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Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων
Ειδήσεις
21:25 - 09 Ιουν 2026

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (9 Ιουνίου) σε οικισμούς της περιοχής της Παλλήνης, με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Στη δράση συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση είχε ως κύριο σκοπό την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών που έχουν εντοπιστεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, την προστασία της περιουσίας των πολιτών και τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ρευματοκλοπής. Επιπλέον, καταγράφηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούσαν οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας καθώς και κυκλοφορία οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Την ίδια ώρα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην απομάκρυνση καλωδίων συνολικού μήκους περίπου 500 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.

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