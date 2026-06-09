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Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις
18:22 - 09 Ιουν 2026

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών», ένα σημαντικό ψηφιακό εργαλείο, που στοχεύει στην εκκαθάριση χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής και κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως και δέκα χρόνια νωρίτερα από την προσδιορισμένη ημερομηνία εκδίκασής τους, η οποία εκτείνεται σήμερα μέχρι το 2039, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Η παραγωγική λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανακοπών» πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου μέχρι τότε να ενημερωθούν σχετικά δικαστές, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι.

Η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5221/2025 –«Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (άρθρα 128-142) και μέσα από αυτή προβλέπεται ειδική διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών ανακοπών, με σκοπό τη συντομότερη εκδίκασή τους, με συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τα οποία παραμένουν ως έχουν. Η διαδικασία επαναπροσδιορισμού γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς επιβάρυνση της Γραμματείας των Δικαστηρίων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Η πιο γαργαλιστική είδηση στον τομέα της Δικαιοσύνης, όταν κάποιος θέλει να γράψει κάτι, είναι ότι η περίφημη επιτάχυνση που ισχυρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχει επιτευχθεί, είναι ένα παραμύθι, δεδομένου ότι οι υποθέσεις ανακοπών προσδιορίζονται για να εκδικαστούν το 2038. Μάλιστα, αληθές. Όμως, αυτή είναι μια διαδικασία που αφορά στους πλειστηριασμούς, κατά βάση, όπου εκεί βεβαίως η προστασία όταν υπάρχει επείγων λόγος παρέχεται άμεσα από τα ελληνικά δικαστήρια και επομένως δεν έχουμε μια αντιμετώπιση των πολιτών που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή με έναν τρόπο δυσμενή. Αυτή, όμως, η κατάσταση, η οποία είναι μια μαύρη τρύπα στο σύστημάμας, το οποίο μετά τις αλλαγές που έχουμε κάνει αποδίδει με έναν τρόπο εντυπωσιακό όσον αφορά στην επιτάχυνση στην έκδοση των αποφάσεων, έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και τους δικηγόρους στην οργάνωση αυτής της πλατφόρμας προκειμένου να επισπευσθεί η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, οι οποίεςεκκρεμούν. Βάσει αυτού του εργαλείου, ελπίζουμε ότι θα επαναπροσδιοριστούν για να εκδικαστούν από το 2038,το αργότερο μέχρι το 2028, δηλαδή έως 10 χρόνια νωρίτερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα με το οποίο μπορεί να εκκαθαριστούν σημαντικά οι υποθέσεις του παρελθόντος και να ενσωματωθεί η διαδικασία αυτή στην καινούργια πορεία που ακολουθεί η ελληνική Δικαιοσύνη και η οποία αποδίδει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας ανέφερε: «Έχουμε υποθέσεις, οι οποίες εκτείνονται χρονικά μέχρι το 2038-39 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Οφείλουμε με ένα τρόπο αποτελεσματικό να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον μεγάλο όγκο υποθέσεων χωρίς να περιορίσουμε τα οικονομικά δικαιώματα των διαδίκων. Οι ρυθμίσεις αφορούν περίπου 36.500 υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια. Από αυτές περίπου 33.000 εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. ΆλλαΠρωτοδικεία που επιβαρύνονται είναι τα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, όπως του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων καθώς και η παράλληλη έδρα του Μεσολογγίου. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η εκδίκαση τους μέχρι το 2028 έτσι ώστε αυτές οι μεγάλες εκκρεμότητες να διευθετηθούν και να μην υπάρχει μείζον ζήτημα με τις εκκρεμείς ανακοπές. Από αυτές που εκκρεμούν πιθανολογείται ότι θα προσδιοριστούν και θα συζητηθούν περίπου το 35% με 40 %. Εφόσον λήξει και αυτή η εκκρεμότητα θα είμαστε πλέον σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι ο αρχικός στόχος που είχαμε θέσει να έχουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περιόδου την έκδοση τελεσίδικης απόφασης περίπου 700 ημέρες όχι απλώς θα είναι εφικτός αλλά θα συνιστά μία μεγάλη νίκη για την ελληνική πολιτεία και τη Δικαιοσύνη».

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