ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028
Ειδήσεις
19:18 - 09 Ιουν 2026

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πριν από μερικές εβδομάδες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της NASA «Artemis II», που είχε ως στόχο να ελεγχθεί αν μπορεί μία επανδρωμένη κάψουλα να φτάσει στη Σελήνη και να επιστρέψει από αυτή, χρησιμοποιώντας της βαρυτητικές δυνάμεις του δορυφόρου της Γης. Σειρά τώρα έχει το «Artemis III», καθώς η NASA συνεχίζει το φιλόδοξο project της για την επιστροφή του ανθρώπου στη σελήνη.  

Η αποστολή «Artemis III» θα εκτοξεύσει τέσσερις αστροναύτες - τους Αμερικανούς Andre Douglas, Randy Bresnik, Frank Rubio και τον πρώτο Ιταλό που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, Luca Parmitano - σε χαμηλή γήινη τροχιά τον επόμενο χρόνο και ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης (docking) χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, όπως η SpaceX και η Blue Origin.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα αντλήσει από αυτήν την αποστολή, η NASA θα προχωρήσει προς τον στόχος της που δεν είναι άλλος από την προσελήνωση ανθρώπων – ένας στόχος που αναμένεται να υλοποιηθεί με την αποστολή «Artemis IV», η οποία προγραμματίζεται για το 2028.

Και σε όσους αναρωτιούνται εάν μία τέτοια αποστολή είναι εφικτή, η NASA απαντά πως «ναι, είναι», ενώ σημειώνει ότι τα «αρχικά στοιχεία της βάσης» θα έχουν εγκατασταθεί έως το 2030.

Παράλληλα, δε, και η Κίνα στοχεύει σε μια επανδρωμένη προσελήνωση μέχρι το 2030 – γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και την επιθυμία των Αμερικανών να έρθουν πρώτοι σε αυτήν τη «διαστημική κούρσα».

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη απόσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς της NASA και στην πραγματική κατάσταση των πυραύλων που θα χρειαστούν.

Το σκάφος προσελήνωσης που προορίζεται να μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια – το Starship της SpaceX – είναι υπερβολικά βαρύ για να φτάσει στη Σελήνη με ένα μόνο γέμισμα καυσίμων. Επομένως, για να τα καταφέρει θα πρέπει να ανεφοδιαστεί σε τροχιά από έναν στόλο περίπου δέκα δεξαμενόπλοιων Starship, μεταφέροντας κρυογενικό μεθάνιο και οξυγόνο μεταξύ συνδεδεμένων διαστημοπλοίων. Ωστόσο, αν αυτό γίνει θα αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία, αφού κανείς μέχρι σήμερα δεν το έχει πραγματοποιήσει.

Η πρώτη δοκιμαστική επίδειξη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, στα τέλη της φετινής χρονιάς. Τον Μάρτιο, οι ίδιοι οι ελεγκτές του Κογκρέσου ανέφεραν ότι η SpaceX είχε σημειώσει μόνο «περιορισμένη πρόοδο» σε αυτή την τεχνολογία· έπειτα, η εξέδρα εκτόξευσης της Blue Origin εξερράγη.

Με βάση το ότι για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν, διαδοχικά, για πρώτη φορά και μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα χωρίς κανένα περιθώριο καθυστέρησης, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν πως το 2028 είναι ένας φιλόδοξος στόχος.

Ενδεικτική η δήλωση του Simeon Barber, επιστήμονα που ειδικεύεται στη Σελήνη στο The Open University, ο οποίος είπε: «Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν η Κίνα φτάσει πρώτη».

Η NASA ανακοινώνει το πλήρωμα για την αποστολή «Artemis III»:

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 20:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας
Ειδήσεις

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν
Ειδήσεις

Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν

Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν
Ανεμοδείκτης

Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν

Άρτεμις II: Η Σελήνη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί – Νέες φωτογραφίες που καθηλώνουν
Magazino

Άρτεμις II: Η Σελήνη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί – Νέες φωτογραφίες που καθηλώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/06/2026 - 22:40

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ