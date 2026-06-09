«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Πριν από μερικές εβδομάδες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της NASA «Artemis II», που είχε ως στόχο να ελεγχθεί αν μπορεί μία επανδρωμένη κάψουλα να φτάσει στη Σελήνη και να επιστρέψει από αυτή, χρησιμοποιώντας της βαρυτητικές δυνάμεις του δορυφόρου της Γης. Σειρά τώρα έχει το «Artemis III», καθώς η NASA συνεχίζει το φιλόδοξο project της για την επιστροφή του ανθρώπου στη σελήνη.

Η αποστολή «Artemis III» θα εκτοξεύσει τέσσερις αστροναύτες - τους Αμερικανούς Andre Douglas, Randy Bresnik, Frank Rubio και τον πρώτο Ιταλό που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, Luca Parmitano - σε χαμηλή γήινη τροχιά τον επόμενο χρόνο και ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης (docking) χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, όπως η SpaceX και η Blue Origin.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα αντλήσει από αυτήν την αποστολή, η NASA θα προχωρήσει προς τον στόχος της που δεν είναι άλλος από την προσελήνωση ανθρώπων – ένας στόχος που αναμένεται να υλοποιηθεί με την αποστολή «Artemis IV», η οποία προγραμματίζεται για το 2028.

Και σε όσους αναρωτιούνται εάν μία τέτοια αποστολή είναι εφικτή, η NASA απαντά πως «ναι, είναι», ενώ σημειώνει ότι τα «αρχικά στοιχεία της βάσης» θα έχουν εγκατασταθεί έως το 2030.

Παράλληλα, δε, και η Κίνα στοχεύει σε μια επανδρωμένη προσελήνωση μέχρι το 2030 – γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και την επιθυμία των Αμερικανών να έρθουν πρώτοι σε αυτήν τη «διαστημική κούρσα».

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη απόσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς της NASA και στην πραγματική κατάσταση των πυραύλων που θα χρειαστούν.

Το σκάφος προσελήνωσης που προορίζεται να μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια – το Starship της SpaceX – είναι υπερβολικά βαρύ για να φτάσει στη Σελήνη με ένα μόνο γέμισμα καυσίμων. Επομένως, για να τα καταφέρει θα πρέπει να ανεφοδιαστεί σε τροχιά από έναν στόλο περίπου δέκα δεξαμενόπλοιων Starship, μεταφέροντας κρυογενικό μεθάνιο και οξυγόνο μεταξύ συνδεδεμένων διαστημοπλοίων. Ωστόσο, αν αυτό γίνει θα αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία, αφού κανείς μέχρι σήμερα δεν το έχει πραγματοποιήσει.

Η πρώτη δοκιμαστική επίδειξη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, στα τέλη της φετινής χρονιάς. Τον Μάρτιο, οι ίδιοι οι ελεγκτές του Κογκρέσου ανέφεραν ότι η SpaceX είχε σημειώσει μόνο «περιορισμένη πρόοδο» σε αυτή την τεχνολογία· έπειτα, η εξέδρα εκτόξευσης της Blue Origin εξερράγη.

Με βάση το ότι για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν, διαδοχικά, για πρώτη φορά και μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα χωρίς κανένα περιθώριο καθυστέρησης, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν πως το 2028 είναι ένας φιλόδοξος στόχος.

Ενδεικτική η δήλωση του Simeon Barber, επιστήμονα που ειδικεύεται στη Σελήνη στο The Open University, ο οποίος είπε: «Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν η Κίνα φτάσει πρώτη».

Η NASA ανακοινώνει το πλήρωμα για την αποστολή «Artemis III»: