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Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου
Εργασιακά
18:00 - 09 Ιουν 2026

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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