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Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας
Πολιτική
20:39 - 09 Ιουν 2026

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Reporter.gr Newsroom
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Για το «στοίχημα» των επόμενων εκλογών μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τρίτης (9/6), συζητώντας με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, το οποίο – όπως είπε – δεν είναι άλλο από τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν την μακροοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας.  

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλεια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πλέον η χώρα κινείται προς την σταθερότητα, γεγονός που παρέχει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να μειώνει τους φόρους και να «προσφέρει στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων».

«Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε πως η Ελλάδα «ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας».

Τόνισε, δε, ότι «είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον», αναφέροντας πως «σε μία εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά», ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα «έχει πάψει να είναι το “προβληματικό παιδί” της Ευρώπης».

Σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «ως Ελλάδα είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια». Ανέφερε, μάλιστα, ότι «στη σχέση αυτή αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή».

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως βασική προϋπόθεση για να καταλήξουν οι δύο χώρες σε ειρηνευτική συμφωνία είναι να βρεθεί «το σημείο επαφής» κι εξέφρασε την ελπίδα του πως με απτές εγγυήσεις θα διασφαλιστεί ότι «η Ρωσία δεν θα βάλει ξανά στο στόχαστρο την Ουκρανία», ενώ εκτίμησε πως «είμαστε πιο κοντά στο να καταλάβει [η Ρωσία] ότι δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος».

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